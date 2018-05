IO SONO LEGGENDA/ Su Canale 20 il film con Will Smith (oggi, 16 maggio 2018)

Io sono leggenda, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Will Smith, Salli Richardson, alla regia Francis Lawrence. La trama del film nel dettaglio.

16 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 20

WILL SMITH NEL CAST

Apocalisse distopica e sci-fi per il prime time di questa sera, mercoledì 6 maggio, di canale 20 grazie alla messa in onda del film Io sono leggenda del 2007. Fu un successo immediato, sulla scia di capolavori come 'Matrix' o 'Blade Runner', gli sceneggiatori del film, Akiva Goldsman e Mark Protosevich hanno immaginato un futuro davvero apocalittico sino in fondo, la storia di un unico sopravvissuto alla catastrofe biologica totale planetaria. Alla regia, il viennese Francis Lawrence, direttore di scena prima nel settore dei videoclip musicali (ha girato video per Justine Timberlake, The Black Eyed Peas, Alanis Morissette) e di spot pubblicitari per grandi brand della cosmesi e multinazionali della bellezza e della moda. Poi l'approdo al cinema, prima con un debutto d'essai nel 2005, con l'orror psicologico 'Constantine', in seguito arriva la grande occasione targata Warner, appunto con 'Io sono leggenda'. Seguiranno negli anni altri film di qualità sino alla consacrazione grazie alla saga 'Hunger Games', una trilogia divenuta culto mondiale. Protagonista assoluto, quasi isolato e solitario, di 'Io sono leggenda' è l'abile Will Smith che in questo film ha confermato la sua attitudine a svolgere ruoli non solo comici, una grande rivincita per il 'principe di Bel Air'. Al suo fianco la statunitense Salli Richardson, attrice che in seguito ha seguito la carriera televisiva interpretando diversi ruoli per serie di successo come 'C.S.I. Miami', 'Doctor House', 'Stitchers'. Interprete nel ruolo della figlia di Smith nel lungometraggio, la vera figlia dell'attore, la piccola Willow Smith, oggi cantante r'n'b sotto contratto nella dorata scuderia di Jay Z. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IO SONO LEGGENDA, LA TRAMA DEL FILM

Un'epidemia ha eliminato il genere umano completamente. Almeno così crede Robert Neville, unico sopravvissuto ad una pandemia originata dalla mutazione cromosomica del virus del morbillo. La mutazione fu voluta da una ricercatrice la quale era ad un passo dalla risoluzione del cancro proprio grazie al virus mutato, che in realtà si è rivelato fatale per la maggior parte della popolazione umana ed animale del pianeta, i pochi sopravvissuti hanno invece contratto una sorta di rabbia che li rende simile a zombie aggressivi. In quel mondo vive solitario Neville, un afro-americano che non rinuncia ad un'esistenza per quello che può valere in tal contesto. Vive solo con il cane Sam e alcuni manichini presi dai negozi abbandonati, manichini con cui parla in scene che ricordano un po' quella malinconica solitudine che in Tom Hanks si manifestava nei suoi dialoghi da naufrago con il pallone Wilson in 'Cast Away'. Eppure Neville è vivo ma rassegnato, almeno sino al giorn nel quale, assolutamente casualmente, incontra una donna ed un bambino sani come lui, una coppia avvistata in città durante un agguato degli zombie che infettano il suo cane, in seguito ucciso per pietà dallo stesso Neville. Porta in casa con lui la donna e il bambino che gli hanno inaspettatamente salvato la vita durante un attacco zombie. S'instaurerà un rapporto basato sulla solidarietà e il senso di solitudine, tra i flashback di Robert rimembrando la sua famiglia prima della pandemia e i tentativi degli zombie di far loro quello che ora è un trio. Scoprono che però c'è la possibilità in laboratorio di debellare il morbo e dovranno partire per un lungo viaggio di speranza. Che succederà all'umanità superstite? Spiragli di vita o il declino verso l'annientamento?

