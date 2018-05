LA REGOLA DEL SOSPETTO/ Su Iris il film con Colin Farrell e Al Pacino (oggi, 16 maggio 2018)

La regola del sospetto, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Al Pacino, Colin Farrell e Bridgett Moynahan, alla regia Roger Donaldson. Il dettaglio.

16 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE AL PACINO

Il film La regola del sospetto va in onda su Iris oggi, mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 21,00. Tra la spy-story in chiave moderna e il thriller d'azione, è una buona pellicola del 2003, completamente americana nello stile, nella maggior parte del cast e nell'impostazione della sceneggiatura. È un soggetto scritto da Kurt Wimmer in collaborazione con Mitch Glazer e Roger Towne, la regia è stata invece affidata all'australiano Roger Donaldson, una carriera sospesa tra le promesse di divenire definitivamente cineasta d'alta classe e la mediocrità di film anche con cast importanti. lo ricordiamo comunque per 'Dante's Peak - La furia della montagna' del 1997 e 'Il Bounty' nel 1984, due dei maggiori successi del regista. Nel cast de 'La regola del sospetto' il mattatore della trama è Al Pacino, nulla da aggiungere di ciò che è stato detto e scritto nel tempi di questo grandissimo cavallo di razza del palcoscenico e del cinema, vincitore di premi, un istinti nell'arte delle recitazione come pochi, forse l'unico 'grande mostro' della recitazione rimasto in purezza. Accanto ad Al Pacino, l'irlandese Colin Farrell, oggi attore di grande e meritato successo ma ottenuto con fatica, in passato ha accettato casting non alla sua altezza ma nelle ultime pellicole, come nel caso di 'Animali fantastici e dove trovarli' oppure 'Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo', la classe è uscita mostrando la sua grande predisposizione alla recitazione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA REGOLA DEL SOSPETTO, LA TRAMA DEL FILM

James Clayton (Colin Farrel) è un asso dell'informatica, abile programmatore e perfettamente in grado di 'masticare' le regole e i linguaggi mediatici informatici. Viene notato dal reclutatore della C.I.A., l'ambiguo Walter Burke (Al Pacino) il quale lo vorrebbe nel team cui fa capo come membro effettivo di un gruppo C.I.A.. Il training di Clayton è subito duro, il team C.I.A. si fonda su due insegnamenti basilari, 'niente è come sembra' ma, soprattutto, 'non fidarti di nessuno': nei servizi segreti l'ecletticità è norma e il contro-spionaggio spesso è l'inizio della fine di qualcuno e qualcosa. Quini non è tollerata la superficialità. Nella 'Fattoria', una casa isolata a protetta da sguardi interessati, si svolge l'addestramento della nuova spia recluta, alla sua predisposizione informatica dovranno aggiungersi anche addestramenti rivolti allo sparo, al camuffamento, a tutto ciò che servirà a Clayton in futuro per sopravvivere. Arriva quindi il momento della prima missione, Walter Burke affida a Clayton il compito di sorvegliare e capire l'affidabilità di una collega sospettata di doppiogiochismo, Layla Moore (l'attrice Bridget Moynahan già nel cast de 'Le ragazze del Coyote Ugly'. Si vocifera che la Moore lascia trapelare notizie che non dovrebbero uscire dai circuiti C.I.A. ma la notizia non è confermata e Clayton imparerà presto ad applicare il 'niente è come sembra' e 'non fidarti di nessuno' ...

