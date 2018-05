La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 16 maggio: dal Royal Wedding alla cronaca

La Vita in diretta torna in onda oggi, 16 maggio, con il matrimonio di Meghan Markle e Harry ma anche tanta cronaca e gli ultimi casi di gossip. Cosa vedremo?

16 maggio 2018 Redazione

La vita in diretta

Torna oggi La Vita in Diretta dopo al speciale puntata di ieri che si è divisa tra le novità sul caso di Roberta Ragusa e i misteriosi interventi a cui il padre di Meghan Markle, Thomas, dovrà andare incontro proprio in questi giorni in cui la figlia dirà sì al principe Harry. I pettegolezzi a riguardo non mancano ma La Vita in Diretta si sta preparando ad una serie di speciali sulle nozze dell'anno che ci terrà compagnia per il resto della settimana con oggi compreso. La trasmissione vedrà alla conduzione ancora Francesca Fialdini e Marco Liorni lo stesso che nei giorni scorsi ha deciso - secondo la collega - di lasciare il programma per andare avanti per la sua strada. L'edizione sta per terminare e anche oggi il conduttore darà largo spazio alla cronaca e ai problemi più legati all'attualità proprio come ha fatto in questi anni. Alle interviste e al momento gossip ci penserà soprattutto la Fialdini che ospiterà in studio vip ed esperti per commentare i temi della giornata.

ASCOLTI TV SEMPRE STABILI

La sfida e la guerra degli ascolti continuerà anche oggi e dopo la vittoria dei giorni scorsi de La Vita in diretta, la macina ascolti Barbara D'Urso ieri è riuscita nuovamente a battere i suoi rivali diretti. In particolare, mentre la D'Urso cavalca al di sopra del 16%, La vita in diretta si ferma a 1.554.000 spettatori con il 12.6% di share nella prima parte che arriva al 15,6% nella seconda parte per un totale di 1.868.000 telespettatori, oggi le cose andranno diversamente grazie agli ospiti e agli argomenti previsti per questa puntata di metà settimana?

© Riproduzione Riservata.