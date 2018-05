Le Iene show/ Diretta e anticipazioni servizi: nuovo caso di abusi sessuali?

Le Iene show, diretta e servizi 16 maggio: Ilary Blasi e Teo Mammuccari, con il commento della Gialappa's Band, tornano al timone dello show di Italia 1. Ecco i servizi della serata.

16 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Dopo l’appuntamento domenicale condotto da Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani che ha incollato davanti ai teleschermi 1.985.000 spettatori con il 10.9% di share (presentazione al 6.2% con 1.494.000 spettatori), Le Iene show tornano in onda oggi, mercoledì 16 maggio, in prima serata su Italia 1. Al timone della puntata settimanale dello show di Davide Parenti, in onda dal 1997, ci saranno come sempre Ilary Blasi e Teo Mammuccari. I due, amatissimi dal pubblico per l’ironia e il feeling che hanno, saranno affiancati dalla Gialappa’s Band, pronta a commentare i servizi realizzati dagli inviati sia in Italia che nel mondo. Ogni settimana, le Iene informano il proprio pubblico sui fatti più importanti di cronaca e attualità dando ampio spazio anche ad inchieste particolari su argomenti scomodi. Nelle ultime due puntate, Pupo si è trasformato in una iena realizzando prima un’inchiesta a Los Angeles sulla vendita della marijuana e uno a Las Vegas sul mondo dei film a luci rosse. Di cosa si parlerà, invece, questa sera?

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: I SERVIZI DEL 16 MAGGIO

Quali servizi andranno in onda nella puntata odierna de Le Iene Show? In attesa di tutte le anticipazioni, le Iene potrebbero tornare ad occuparsi di presunti abusi sessuali. In seguito ad un servizio del programma di Italia 1, Antonio Giuseppe Malatesta, un fisioterapista di Grosseto che costringeva le sue pazienti a subire atti sessuali durante le sedute. Il caso è stato raccontato dalla Iene Matteo Viviani che ha raccolto la testimonianza di Sofia Mangiarotti: “Mi appoggiava i suoi genitali sulle mie mani mentre ero sdraiata a pancia in giù sul lettino”, ha raccontato la testimone a Le Iene. “Un’altra volta mi ha abbassato slip e i leggings mentre ero sul lettino. Mi ha messo su un fianco e ho sentito una sua mano entrarmi nelle mutande”, ha spiegato Sofia. Il fisioterapista ha patteggiato ed è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione.

© Riproduzione Riservata.