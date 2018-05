Lory Del Santo e Roberto Mancini/ “Con lui una notte indimenticabile, è veramente una persona dolce”

Lory Del Santo ha avuto una notte di passione con il neo commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini. A svelare il retroscena è stata la stessa showgirl, riportando a galla un fatto risalente a svariati anni fa, quando il Mancio era un talento di razza fra le fila della Sampdoria, e quando la Del Santo mostrava tutta la sua bellezza in televisione. Intervistata dai microfoni di Rai Radio 1, nel corso del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, l’ex vincitrice del reality show, L’Isola dei Famosi, ha ammesso: «Ho passato una notte con lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c’era anche Vialli. Erano lì. Io ero stata invitata ad una festa, non sapevo come tornare a Milano…».

“LUI E’ VERAMENTE DOLCE”

Una notte di passione quella vissuta con l’ex attaccante blucerchiato, con la Del Santo che svela un lato segreto dello stesso ct: «Lui è veramente dolce. Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo». Quindi Lory conclude l’aneddoto così: «E’ stata una delle notti più super dolci della mia vita siamo stati ‘appiccicati’ tutta la notte, abbiamo dormito ‘ a cucchiaio’… Si, quando ci si mette nella stessa posizione, uno appiccicato all’altro. E’ stata una notte indimenticabile». Chissà se anche per Roberto Mancini quella notte è stata indimenticabile: bisognerebbe interpellare il diretto interessato…

