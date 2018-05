MEGHAN MARKLE E HARRY, IL MATRIMONIO / Il padre della sposa non ci sarà: confermata l'operazione al cuore

Meghan Markle e il principe Harry, sposi il 19 maggio: il padre della sposa non ci sarà. Confermata l'operazione al cuore per riparare i danni dell'infarto.

16 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Meghan Markle ed Harry Windsor

A pochi giorni dalle nozze di Meghan Markle con il principe Harry, che si terranno il 19 maggio, continuano a rimbalzare voci più o meno confermate riguardanti le condizioni di salute di Thomas, padre della sposa. L'uomo, che avrebbe dovuto accompagnare la figlia all'altare, qualche giorno fa aveva messo in imbarazzo la famiglia reale, dopo essere stato sorpreso mentre cercava di vendere alcune sue foto ai paparazzi. Poco dopo era sopraggiunta la notizia della sua assenza alle nozze dell'anno a causa di motivi di salute. Secondo quanto annunciato dal sito americano TMZ, infatti, Thomas Markle sarebbe stato vittima di un piccolo infarto, che avrebbe resa necessaria la corsa in ospedale circa una settimana fa. Una tesi, alla quale in molti non hanno creduto, anche perché proprio nei giorni successivi l'uomo sarebbe stato avvistato mentre beveva una birra, fatto che sembrava contrastare con i suoi possibili problemi di salute. Ma, stando alle recenti informazioni, i problemi cardiaci erano reali. Scopriamo perché...

Meghan Markle e Harry, il matrimonio: il padre della sposa sarà operato

L'infarto di Thomas, padre di Meghan Markle, era solo una notizia data per giustificare la sua assenza alle nozze? A quanto pare, sembra di no. L'uomo, che non accompagnerà la figlia all'altare nel giorno più importante della sua vita, domani 17 maggio dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi riscontrati nei giorni precedenti. A darne notizia è sempre il sito TMZ, che ha annunciato come Mr Markle sia corso nuovamente in ospedale a causa di forti dolori al petto. Per questo si sottoporrà ad un'operazione "per pulire un blocco, riparare il danno e mettere uno stent dove necessario". Sembra infatti che l'infarto di cui era rimasto vittima abbia provocato seri danni al cuore. Queste dichiarazioni dovrebbero mettere fine a sospetti ed imbarazzi diffusi tra i tabloid inglesi negli ultimi giorni. Restano però molti punti interrogativi riguardo il giorno delle nozze reali: chi accompagnerà Meghan all'altare?

