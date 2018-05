Mariano Catanzaro lascia Uomini e Donne/ Il tronista ai saluti: flop annunciato?

Mariano Catanzaro lascia il trono di Uomini e Donne dopo la segnalazione che ha fatto infuriare Maria De Filippi: i fans non sono sorpresi, flop annunciato?

16 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Mariano Catanzaro lascia Uomini e Donne. Arrivato con tantissimo entusiasmo, il napoletano ha deluso le aspettative non solo del pubblico che ha sperato di rivederlo in tv dopo la doppia avventura come corteggiatore di Valentina Dallari e Desirèe Popper, ma anche di Maria De Filippi che, in seguito all’ultima segnalazione, si è letteralmente infuriata con il tronista. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, stando alle indiscrezioni che stanno circolando sul web, Mariano Catanzaro avrebbe così deciso di lasciare il programma senza scegliere. Una decisione che non sorprende il pubblico che non ha mai creduto davvero nella volontà del napoletano di trovare l’amore. Molti utenti, infatti, sui social hanno sempre attaccato Catanzaro considerandolo più interessato alla popolarità. Sono state tantissime le critiche ricevute da Mariano che, dopo aver conquistato le simpatie di tutti, ha perso letteralmente l’affetto dei telespettatori per il suo modo di “giocare” continuamente con le sue corteggiatrici.

MARIANO CATANZARO: LA FUGA DELLE CORTEGGIATRICE

L’addio di Mariano Catanzaro senza scelta sarebbe una conseguenza naturale della segnalazione che ha portato le corteggiatrici del tronista a lasciare lo studio di Uomini e Donne. Come svela il portale News UeD, Valentina è tornata in studio, ma ha deciso di non fare esterne rivelando che qualora dovesse essere lei la scelta, la sua risposta sarebbe stata negativa. Eleonora, da parte sua, ha a sua volta deciso di lasciare la trasmissione. Due decisioni che hanno lasciato l’amaro in bocca a Mariano Catanzaro che, messo con le spalle al muro, non avrebbe avuto altra scelta che salutare tutti. La conferma ufficiale ancora non c’è e arriverà solo con la messa in onda della puntata, ma non sembrano esserci più dubbi sull’epilogo del percorso del napoletano nel programma di Maria De Filippi.

