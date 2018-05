NELLA RETE DEL SERIAL KILLER/ Su Rai Movie il film con Diane Lane (oggi, 16 maggio 2018))

Nella rete del serial killer, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Diane Lane e Colin Hanks, alla regia Gregory Hoblit. Il dettaglio della trama.

16 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata Rai Movie

NEL CAST ANCHE COLIN HANKS

Questa sera, mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 21.10 Rai Movie proporrà Nella rete del serial killer, pellicola del circuito cinematografico Cohen prodotta anche da Lakeshore Entertainment. La distribuzione nelle sale iniziò nel 2008 e la regia fu affidata a Gregory Hoblit, pochi film ma conosciuti da un vasto pubblico, come 'Il tocco del male' del 1988, di nuovo un thriller, così come di nuovo thriller fu nel 2007 'Il caso Thomas Crawford' magistralmente interpretato da Anthony Hopkins. Nel cast de 'Nella rete del serial killer' è l'attrice americana Diane Lane, premio Oscar e nominata in diversi award per il film 'Unfaithful - L'amore infedele', una carriera che iniziò nel pieno del successo con la doppia uscita targata Francis Ford Coppola, prima con 'I ragazzi della 56ª strada' del 1982, poi con 'Rusty il selvaggio' dell'anno successivo, cui fecero seguito diversi film più o meno di successo. Nel 2017 interpreta la mamma adottiva di Superman, Marta Kent, nel film 'Justice League', una sorta di Avengers parallelo in cui Batman, Aquaman, Superman, Flash e Wonder Woman creano una lega di supereroi. 'Nella rete del serial killer' vede anche la presenza dell'attore Billy Burke, tra Tv e cinema ha intepretato diversi ruoli ma il vero successo è arrivato con la saga Twilight nella quale interpreta il ruolo del padre di Bella Swan.

NELLA RETE DEL SEIAL KILLER, LA TRAMA DEL FILM

L'agente Jennifer Marsh (Diane Lane), assieme al suo team investigativo indaga su una serie di raggiri, di phishing ed hackeraggi sul web. Le ricerche la portano a scoprire un portale pericoloso, quello del serial killer Owen Reilly (l'attore Joseph Cross). Il sito porta il nome di killwithme.com e Reilly risulta imprendibile, il sito non identificabile, una vera Primula Rossa del web inafferrabile, scaltro e astuto ma mortale, feroce come una pantera pronta a sbranare le sue vittime. I metodi impiegati dal serial killer sono tremendi e inumani, nessuna pietà per le vittime e sul portale l'agente Marsh sarà obbligata a vedere le modalità degli omicidi, impotente e frustrata, cercando il bandolo di una matassa che nella caccia all'uomo tramite percorsi digitali e rivelazioni sulla personalità, le apriranno una schermata in cui la personalità di Reilly è quella di un folle psicopatico senza pietà, intelligente come il diavolo, crudele come il diavolo.

© Riproduzione Riservata.