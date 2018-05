Nicolò Ferrari/ Uomini e Donne, lacrime per l'ex di “Riccanza”: non è lui la scelta di Nilufar Addati

Nicolò Ferrari non è stato scelto da Nilufar Addati, tronista di Uomini e Donne. Il corteggiatore milanese è scoppiato a piangere durante la registazione della puntata.

16 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nicolò Federico Ferrari (Instagram)

Nella puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 14 maggio 2018, Nilufar Addati ha annunciato di essere pronta a scegliere tra i suoi due corteggiatori, Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ieri, martedì 15 maggio, infatti si è registrata la scelta della giovane tronista. Nilufra è rimasta nella location con i suoi corteggiatori, solo poche ore, perché Giordano Mazzocchi ha deciso di lasciare la villa, perché incapace di sopportare la vicinanza della ragazza e del suo rivale, Nicolò. Alla fine, quindi, la scelta di Nilufar Addati si è svolta in studio, alla maniera classica con le sedie rosse e i petali di rosa. Come anticipa il sito Isa e Chia, Nilufar ha scelto Giordano Mazzocchi. Inaspettata, invece, la reazione di Nicolò Ferrari quando la tronista gli ha comunicato che non sarebbe stato lui la sua scelta: “Razionalmente sei la persona di cui parlo sempre, la persona che mi fa stare bene, però è la razionalità che mi porta a dire ciò e a vent’anni non posso permettermi di ascoltare la ragione e non quello che sento, per cui la mia scelta non sei tu”, ha detto la tronista come rivela Isa e Chia. L’ex protagonista di Riccanza è scoppiato a piangere, tra lacrime e singhiozzi. Il corteggiatore ha detto di essersi sentito usato dalla tronista per provocare il rivale.

La reazione dei fan

Sui social, le fan di Nicolò sono molto dispiaciute che non sia lui la scelta di Nilufar: “Io non sono psicologicamente preparata a vedere piangere Nicolò per la non scelta. No, non ce la faccio. Si vede proprio che la vuole. E lui glielo aveva anche detto che aveva paura. Ma come si fa? Nilufar mi sei scaduta da morire”, ha scritto una ragazza su Twitter. Altri utenti criticano la tronista per il suo percorso: “Nilufar in questo trono di me**a che hai fatto potevi almeno evitare di prendere palesemente per il culo Nicolò! Passare sulle persone così è davvero una bassezza incredibile!” e “Giordano mi piace pure però personalmente avevo una preferenza per Nicolò. È Nilufar che non capisco l’ho trovato davvero senza sentimenti per il percorso che ha fatto e per le cose che affermato. Ha dimostrato tutta la sua incoerenza”, si legge su Twitter. Sui suoi canali social, Nicolò no può ancora commentare la scelta di Nilufar ma ieri ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare pensieroso… un modo per esprimere il suo stato d’animo?

