Nilufar Addati ha scelto Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: "un percorso travagliato, ma pieno d'amore"

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.

16 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati ha scelto di seguire il suo cuore concludendo il suo percorso sul trono di Uomini e Donne uscendo mano nella mano con Giordano Mazzocchi, il corteggiatore con cui ha avuto un percorso travagliato fatto di discussioni, urla, lacrime e parole di fuoco dettate dalla rabbia. Nonostante tutto, però, la ventenne napoletana, alla strada spianata con Nicolò Ferrari, ha scelto di seguire quella più difficile sperando che la vita vera le regali l’amore che sogna da mesi. La scelta di Nilufar Addati, come si legge sul Vicolo delle news, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Le ultime settimane del trono classico avevano convinto il pubblico del programma di Maria De Filippi che la scelta sarebbe ricaduta su Nicolò Ferrari con il quale il rapporto è diventato sempre più intenso. Il cuore della Addati, però, è sempre andato nella direzione di Giordano che, dopo aver fatto titubare un po’ Nilufar, le ha detto sì. “Nonostante tutto e nonostante tutti sei la mia scelta”, sono state le parole della giovane tronista che, sin da quando corteggiava Mattia Marciano sperava di poter trovare l’amore. Per assistere al momento magico di Nilufar e Giordano non sarà necessario aspettare tanto: la scelta infatti, sarà trasmessa nella puntata odierna di Uomini e Donne.

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI: GLI AUGURI PER LA NUOVA COPPIA

Pioggia di auguri sui social per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Il primo a congratularsi con la nuova coppia di Uomini e Donne è stato Luigi Mastroianni. Il corteggiatore di Sara Affi Fella, in attesa di scoprire se potrà gioire a sua volta, ha espresso tutta la sua felicità per l’amico. “Quando sei particolarmente felice per un tuo amico e puoi appropriarti del suo cappello”, ha scritto il corteggiatore su Instagram Stories. Parole di felicità anche da parte di una delle coppie più amate dal pubblico del programma di Maria De Filippi ovvero Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. L’ex tronista ha scritto: “Auguri Giordano Mazzocchi. Figli maschi, almeno 2”. L’ex corteggiatrice che, dopo la nascita Brando, diventerà nuovamente mamma tra qualche mese, sulle sue storie di Instagram, ha invece scritto: “il mio augurio più grande a questa nuova coppia che mi ha ricordato molto il mio percorso molto travagliato, ma pieno d’amore. Credo che la chimica e la prima impressione non sbaglino mai. Spero che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io e adesso godetevi ogni momento perché saranno attimi unici e indimenticabili”.

