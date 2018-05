Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti del 16 maggio: Luigi Favoloso e Marco Ferri protagonisti?

Barbara D'Urso torna in onda oggi, 16 maggio, con una nuova puntata post diretta del Grande Fratello, Luigi Favoloso sarà ancora al centro del momento "gossip"?

16 maggio 2018 Hedda Hopper

Sicuramente ieri il pubblico del Grande Fratello è rimasto con il fiato sospeso e non ha capito ancora bene il perché della squalifica di Luigi Favoloso e spera che la puntata di oggi di Pomeriggio 5 possa rispondere a tutte le domande rimaste nell'aria. Il concorrente è uscito ieri sera per via di una maglietta sessista che Barbara D'Urso non ha potuto digerire e allora perché non ci si è attivi quando ha fatto cose peggiori in diretta tv? La domanda potrebbe rimanere senza risposta ma sicuramente oggi Barbara D'Urso potrebbe tornare sui temi caldi della serata di ieri del Grande Fratello con il suo Pomeriggio 5 e, in particolare, proprio su Luigi Favoloso. Il giovane sarà ospite in studio per commentare quanto accaduto o tutto sarà rimandato a Domenica Live magari con tanto di opinionisti e storie da raccontare?

DA LUIGI FAVOLOSO A MARCO FERRI

Come sempre Pomeriggio 5 si aprirà con la parte dedicata alla cronaca e anche oggi potrebbe essere il caso di Roberta Ragusa al centro di tutto. Dopo la sentenza che ha travolto Logli, che però rimane libero, ieri alcuni parenti della Ragusa hanno avuto modo di dire la loro ai microfoni di Pomeriggio 5. Oggi torneranno a commentare la sentenza? Non mancheranno i temi dedicati all'attualità e anche gli ultimi gossip come la rottura tra Elena Morali e Scintilla e lo zampino di Marco Ferri che sembra essere in tutti gli ultimi pettegolezzi di questo mese di maggio. Cosa c'è di vero? Oggi Ferri sarà in studio per dire la sua su questi intricati triangoli?

