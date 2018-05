RUN ALL NIGHT - UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson (oggi, 16 maggio 2018)

Run All Night-Una notte per sopravvivere, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Liam Neeson, Joel Kinnaman e Ed Harris, alla regia Jaume Collet-Serra.

16 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST LIAM NEESON

Il film Run All Night - Una notte per sopravvivere va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola action che vede protagonista un killer professionista ormai in pensione che cerca di dimenticare il suo atroce passato tra alcol ed eccessi di ogni tipo. A interpretare il personaggio di Jimmy Conlon è Liam Neeson, affiancato da un cast d'eccezionale bravura composto da Joel Kinnaman, Ed Harris, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook e Vincent D'Onofrio. Le musiche del film sono state curate da Junkie XL, compositore di origini olandesi autore delle colonne sonore di film come 300 - L'alba di un impero, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, Batman v Superman: Dawn of Justice e Black Mass - L'ultimo gangster. La regia è stata invece affidata a Jaume Collet-Serra, lo stesso regista di Paradise Beach - Dentro l'incubo e L'uomo sul treno - The Commuter. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

RUN ALL NIGHT - UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE, LA TRAMA DEL FILM

La vita di Jim è completamente cambiato da quando l'umo ha detto addio alla sua vecchia vita da killer professionista. Ma Jim non è tranquillo con l'anima corrosa da tutti gli omicidi compiuti in passato. Pur di non pensare, getta la sua frustrazione nell'alcol, finendo per peggiorare la situazione. Inoltre i suoi tentativi di recuperare il rapporto con suo figlio Michael sembrano andare a vuoto. La situazione cambia quando Michael si ritrova a fare i conti con Danny, discendente di una delle famiglie criminali più pericolose in città. Destino vuole che il padre di Danny sia un grande amico di Jim, nonché l'uomo che gli commissionava gli omicidi in passato.

© Riproduzione Riservata.