Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi/ “Sono a pezzi, per fortuna il lavoro mi dà serenità!” e dopo Forum…

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi e la ferita è ancora aperta: “Sono a pezzi, per fortuna il lavoro mi dà serenità!” e dopo Forum rivela per qualche motivo è andata via.

16 maggio 2018 Valentina Gambino

Rita Dalla Chiesa, dal dolore per Frizzi al nuovo impegno TV

Rita Dalla Chiesa continua a parlare del ricordo di Fabrizio Frizzi, dopo quasi due mesi dalla sua tragica morte che ha sconvolto l’intero pubblico italiano. Per la giornalista questo rappresenta un momento molto buio, difficile da superare nel migliore dei modi possibili. Dal punto di vista del privato infatti, questo dolore sembra quasi impossibile da dimenticare ecco perché, in suo soccorso è arrivata la carriera e con quella, cerca di andare avanti. Dopo la tragica perdita del genero Massimo Santoro, marito della figlia Giulia Cirese, è arrivata anche quella dell’ex marito Fabrizio Frizzi. Intervistata per Leggo, la conduttrice ha parlato del suo momento difficile, messo un po’ da parte anche grazie agli impegni lavorativi: “Fabrizio se n’è andato pochi mesi dopo la scomparsa di mio genero, sono a pezzettini. Per fortuna il lavoro mi dà qualche momento di serenità”. Nonostante questo, anche il lavoro rappresenta ancora una ferita aperta, come l’aver dovuto rinunciare a Forum.

Intervistata per Leggo, Rita Dalla Chiesa ha parlato di Fabrizio Frizzi ma anche del suo lavoro. Poi confida cosa è veramente successo ai tempi di Forum, il programma che più ha amato: “Non ho lasciato io, mi hanno spinto a farlo, ad accettare l’offerta avuta da La7, dicendomi a luglio che a novembre avrebbero sospeso il programma, con il mio contratto che scadeva il 31 agosto. Ma è stata una separazione traumatica, ancora oggi non riesco a guardare il programma”, ha confidato. Attualmente la bionda presentatrice televisiva è in onda su Rete4 con la trasmissione dal titolo “Ieri oggi italiani” ideata da Maurizio Costanzo. Nonostante il suo impegno, i rapporti con Mediaset non sembrano essere proprio dei migliori: “È un gioiello di trasmissione. A settembre dovremmo riprendere e spero in una fidelizzazione diversa, senza cambiare giorno di messa in onda. Da Mediaset non mi hanno proposto altro: è cambiata l’aria, il pubblico mi vorrebbe ma evidentemente i dirigenti no. Mi hanno dato questo programma solo grazie a Costanzo”.

