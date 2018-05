SCANZONISSIMA/ Ospiti e diretta 16 maggio: Gigi e Ross padroni di casa, Donatella Rettore e Valerio Scanu

Scanzonissima, anticipazioni 16 maggio: Gigi e Ross conducono il nuovo game show di Raidue: Donatella Rettore e Valerio Scanu capitani delle due squadre.

16 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Scanzonissima - Gigi e Ross, Foto Instagram

Nuova avventura per Gigi e Ross. Dopo il grande successo di Sbandati, Gigi e Rossi tornano al timone di un nuovo programma. Oggi, mercoledì 16 maggio, in prima serata su Raidue, debutta il nuovo game show musicale della Rai. Scanzonissima è un gioco in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica e della televisione si sfidano tra loro a colpi di sfide particolari basate sulla musica. Scanzonissima è ispirato ad un famoso format che è stato adattato in 27 paesi: “Sing if you can” in Gran Bretagna, “Canta si puedes” in Spagna e negli Stati Uniti “Killer Karaoke”. In Italia è prodotto da Nonpanic e andrà in onda per quattro puntate.

SCANZONISSIMA: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 16 MAGGIO

A Scanzonissima, due squadre, capitanate da un front man cantante, saranno composte da quattro concorrenti. Nel corso della serata dovranno sfidarsi cantando mentre camminano a piedi nudi su uova e ceci, calarsi in una vasca di acqua ghiacciata o restare in equilibrio su un disco roteante. A giudicare le prove sarà un giudice supremo ovvero una misteriosa voce sensuale e femminile. La Band vincitrice che si aggiudicherà il titolo di “Scanzonissima”. Nella prima puntate, le squadre saranno capitanate da Donatella Rettore e Valerio Scanu, composte da Valeria Altobelli, Gianluca Impastato, Andrea Perroni (Band Rettore) e Gianluca Fubelli, Veronica Maya e Ilenia Lazzarin (Band Scanu).

GIGI E ROSS: VERI ANIMALI DA PALCOSCENICO

Gigi e Ross sono ormai diventati due volti amatissimi e popolari della televisione italiana sui quali la Rai ha deciso di puntare per lanciare il nuovo game show Scanzonissima. Al timone del nuovo programma, il duo comico non cambierà il modo di presentarsi davanti al pubblico portando avanti la serata con la solita ironia. “L'obiettivo è far passare due ore in allegria al pubblico a casa, è quello di far divertire e ci siamo divertiti anche noi molto a farlo" – hanno dichiarato Gigi e Ross in un’intervista rilasciata ai microfoni di Blogo. I due, poi, alla domanda sullo scarso successo ottenuto dalle edizioni internazionali, hanno detto: “Le altre edizioni non sono andate molto bene? Beh, non c'eravamo noi".

