SOLO: A STAR WARS STORY / Presentato al Festival di Cannes lo spin-off della saga di Guerre Stellari

Solo: A Star Wars Story è stato presentato al Festival di Cannes 2018 come film 'Fuori Concorso': la storia chiarisce il passato del contrabbandiere galattico.

16 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Solo: A Star Wars Story ha scelto il Festival del Cinema di Cannes per presentare la sua anteprima mondiale e lo ha fatto attraverso una sequenza di azioni che mai in passato si era vista alla Croisette. Il Millennium Falcon e le truppe dell'Impero hanno invaso il Grand Theatre Lumiere con i loro effetti speciali in occasione della proiezione 'Fuori Concorso' della nuova pellicola dedicata alla saga di Guerre Stellari: si tratta del decimo titolo dedicato al kolossal creato da George Lucas, il secondo spin-off dopo Rogue One e in attesa del nuovo progetto interamente dedicato al giovane Obi Wan Kenobi. Solo: A Star Wars Story racconta l'incontro tra il contrabbandiere galattico e il suo inseparabile compagno Chewbecca, un'amicizia che è nata da un litigio, come spesso accade nel mondo del cinema. Per la prima volta, gli appassionati del genere potranno avere delle risposte a molti interrogativi rimasti in passato in sospeso: dalle ragioni del cambiamento del cognome in Solo, alla sua trasformazione in ladro fino ai motivi che lo hanno portato a diventare il comandante del Millennium Falcon.

"LA COMBINAZIONE DI GIOCOSITÀ E TEMI PROFONDI"

In occasione della presentazione di Solo: A Star Wars Story al Festival di Cannes 2018, George Lucas ha spiegato l'importanza di mantenere intatto lo spirito e il carattere del protagonista, già conosciuto nei precedenti capitoli della saga. Lo stesso Harrison Ford, gli ha dato dei consigli che sono stati mantenuti: "Quando ho parlato con Harrison Ford lui mi ha ribadito quando fosse importante avere sempre ben presente che Han è un orfano. Gli orfani sono dei paradossi perché sono contemporaneamente estremamente egoisti e bisognosi di amori, sono audaci ma talvolta anche paurosi e spesso confusi dalle relazioni umani e dalle emozioni". Howard ha inoltre chiarito come la storia mantenga la combinazione di giocosità e temi profondi, tipici dei precedenti film: "La trama è mescolata con grandi scene d'azione, e ambientata in un universo affascinante, invitante, divertente e capace di spingere alla riflessione".

