STRANI COMPAGNI DI LETTO/ Su Rete 4 il film con Gina Lollobrigida (oggi, 16 maggio 2018)

Strani compagni di letto, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Gina Lollobrigida e Rock Hudson, alla regia Melvin Frank. Il dettaglio della trama.

16 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GINA LOLLOBRIGIDA

Il film Strani compagni di letto va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 16.40. Una pellicola che si è avvalsa della collaborazione di un grande regista come Melvin Frank, noto per aver curato la regia di alcuni importanti film negli 50 e 60. Sono da citare, ad esempio, pellicole come Buonasera, signora Campbell, Un adulterio difficile, Prigioniero della seconda strada, Un tocco di classe, Quel certo non so che e I ribelli del Kansas. I protagonisti di Strani compagni di letto invece, sono volti noti del cinema internazionale anni 50 tra i quali troviamo anche la straordinaria interprete cinematografica italiana Gina Lollobrigida, al suo fianco troviamo poi Rock Hudson, Gig Young, Edward Judd e Howard St. John. Gina Lollobrigida, che nel film interpreta il personaggio di Toni Vincente, è considerata ancora oggi una delle attrici italiane più famose al mondo. Indimenticabili sono le sue apparizioni in film come Pane, amore e fantasia, Il gobbo di Notre Dame e Un bellissimo novembre. Prodotto e girato interamente negli Stati Uniti nel 1965, Strani compagni di letto nella versione originale assume il titolo di Strange Bedfellows. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STRANI COMPAGNI DI LETTO, LA TRAMA DEL FILM

Carter ha finalmente l'opportunità di realizzare il suo sogno ed assumere un ruolo di controllo nella ditta presso cui lavora da tanto tempo. Per farlo però, è costretto a legarsi nuovamente a Toni, la sua ex moglie. La storia tra i due era naufragata diverso tempo prima per via delle stravaganze della donna che destabilizzavano Carter. Tuttavia il loro legame sembra tornato ad essere forte e solido come un tempo, con la coppia che ritrova la complicità e l'armonia. Tutto sembra vacillare nuovamente quando Toni mette a segna un'altra stravaganza delle sue attraversando un intero quartiere senza veli, creando scandalo in tutta la città. Come reagirà Carter?

