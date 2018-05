Stefano De Martino/ Nuova casa e mai più lontano da Belen Rodriguez e Santiago

Si parla tanto della possibile nuova fiamma di Stefano De Martino ma quello che sembra certo è che lui non vuole più stare lontano da Santiago e, quindi, da Belen Rodriguez

16 maggio 2018 Hedda Hopper

Stefano de Martino

Fuochi d'artificio in quel di Milano e non per il ritorno in "libertà" di Fabrizio Corona ma per il ritorno di Stefano De Martino. Il ballerino è ormai pronto per la sua nuova vita, quella che è ripartita dopo la difficile esperienza in Honduras lontano dai suoi affetti più cari, dal suo Santiago e, volendo, anche da Belen Rodriguez. La bella argentina sembra aver ormai chiuso il capitolo de Martino contenta del suo Andrea Iannone e di come lui la fa sentire ma i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma con suo marito, l'unico fino a questo momento. Proprio in queste ore è arrivata la notizia che Stefano De Martino ha comprato casa ma non in un posto qualsiasi ma proprio a pochi metri dalla casa dell'argentina, almeno quella milanese, in cui i due vivevano prima da marito e moglie e da coppia di genitori del piccolo Santiago. A quanto pare il ballerino non ha più intenzione di fare avanti e indietro, se non per lavoro, e di lasciare suo figlio per molti giorni e questa è la dimostrazione diretta di quello che fino ad adesso aveva detto solo a parole.

UNA STANZA DEI PIRATI E IL TRASLOCO A MILANO

A trecento metri di distanza dalla casa di Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha fatto arrivare i suoi mobili ma, soprattutto, un arredamento speciale per la stanza del piccolo Santiago che sarà in stile pirati con tanto di bende, navi e tutto ciò che occorre ad un mozzo e al suo capitano. Sicuramente il ballerino sarà spesso richiamato a Roma, soprattutto se tornerà a far parte della squadra di Amici il prossimo anno, ma avrà Milano come pianta stabile per far felice il piccolo Santiago e per riuscire a perdere il minor tempo possibile da passare con lui. A quanto pare l'Isola dei Famosi lo ha cambiato molto, questa nuova versione riconquisterà anche Belen Rodriguez?

© Riproduzione Riservata.