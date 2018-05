Uomini e Donne/ Eugenio e Francesca, nozze dopo il secondo figlio? "Si, ecco quando" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: il matrimonio dopo la nascita del secondo figlio? "Si, ecco quando"

16 maggio 2018 Anna Montesano

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

Una delle coppie più longeve e amate di Uomini e Donne è sicuramente quella composta da Eugenio Colombo e Francesca De Taglia. Il loro amore è nato come una grande passione ma si è poi trasformato in una bellissima famiglia che presto si allargherà ulteriormente con la nascita del secondo figlio della coppia. Si tratta di un altro maschietto dopo Brando, che pare sia in trepida attesa del fratellino. "Brando è felicissimo. - ammette infatti Eugenio, intervistato per Nuovo Tv - Dà i bacini alla pancia di francesca e ci chiede in continuazione 'Quando nasce il fratellino?'. Ma non so se sarà altrettanto contento quando nascerà". Ma anche mamma e papà sono davvero emozionati, come conferma Francesca: "Siamo molto emozionati" ammette. "Solo qualche giorno fa, Eugenio è riuscito a sentire il piccolo che scalciava. Prima, quando avvicinava la mano al pancione, il bimbo stava fermo".

Eugenio e Francesca: si alle nozze, ma...

Eugenio e Francesca si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne nel 2013 e da quando lui l'ha scelta, non si sono più separati. I fan della coppia iniziano a chiedersi, allora, se dopo la nascita del secondo bebè arriverà finalmente il matrimonio per Eugenio e Francesca. La risposta la fornisce proprio l'ex tronista nel corso della sua intervista: "Crediamo che un anello al dito non possa cambiare nulla: stiamo già vivendo al massimo il nostro amore giorno dopo giorno e abbiamo deciso di aspettare ancora un po'. Ma credo proprio che ci sposeremo! Magari quando i nostri figli saranno più grandi, così da condividere con loro un giorno così speciale", conclude.

