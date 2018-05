Uomini e Donne/ Giorgio Manetti geloso di Gemma Galgani? "Ecco cosa ha fatto in studio" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti è davvero geloso di Gemma Galgani? Il pubblico ne è convinto: "Ecco cosa ha fatto mentre era al centro con Marco"

16 maggio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Pare che Giorgio Manetti proprio non riesca a mandare giù il fatto che Gemma Galgani non abbia più occhi solo e soltanto per lui. Da quando è arrivato Marco Cappagli nello studio di Uomini e Donne, tutto sembra aver preso una svolta inaspettata. Gemma ha "perso d'interesse" (se possibile) nei confronti di Giorgio grazie al serrato corteggiamento di Marco, che si è detto quasi innamorato di lei. D'altronde è inevitabile non notare punti in comune tra i due cavalieri del trono Over: entrambi toscani, affascinanti, più giovani della dama. Di fronte a questa nuova conoscenza di Gemma, sembra proprio che Giorgio non rimanga indifferente. Molti sono i telespettatori ad aver intuito un certo fastidio da parte di Manetti, soprattutto quando, al centro dello studio, Gemma parla di Marco.

GIORGIO E GEMMA: IL WEB NOTA UN DETTAGLIO

Molti i telespettatori di Uomini e Donne che hanno notato la cosa. Sul web c'è infatti chi scrive: "Osservavo ieri Giorgio, mentre erano al centro Gemma e Marco, e lui era inquadrato dietro a Marco. Lo vedevo agitato e nervoso, faceva gli occhietti piccoli piccoli di quando vuole darsi un contegno, beveva dalla bottiglietta per la gola secca, guardava da altre parti - e ancora nota - è inutile che dice che non gliene frega niente,non fa che ripetere come un chiodo fisso che lei ha chiuso il 4 settembre di due anni fa,non lo digerisce,poi parla sempre di lei quando ha donne davanti,mancando di rispetto,è inutile gli ha bruciato eccome." E non è l'unico commento del web che ha notato tale aspetto. Se più indizi fanno una prova, che Giorgio sia davvero legato ancora a Gemma ma non voglia ammetterlo?

