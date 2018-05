VALERIO SCANU/ Il cantante sardo sfida Donatella Rettore (Scanzonissima)

Valerio Scanu sarà uno dei giudici della prima puntata di Scanzonissima, che inizia questa sera, mercoledì 16 maggio 2018, alle 21.20 su Rai 2.

Valerio Scanu

Valerio Scanu sarà uno dei giudici della prima puntata di Scanzonissima, il nuovo programma musicale su Rai 2 condotto dagli speaker radiofonici di Radio 105, Gigi e Ross. Il game show, che inizia questa sera mercoledì 16 maggio, è ispirato a un format presente il 27 paesi tra cui Inghilterra, Usa e Spagna. Le riprese verranno girate nella sede Rai di Napoli e il gioco consisterà nella gara tra due squadre, o meglio, due band, capitanate questa sera da Valerio Scanu e Donatella Rettore. "Stiamo preparando una puntata boom appuntamento imperdibile il 16 maggio su @instarai2 con @gigieross #scanzonissima", ha scritto qualche giorno fa il cantante sardo su Instagram, immortalando la scritta del suo camerino. Per questa prima puntata la squadra di Valerio Scanu è composta da: Gianluca Fubelli, Veronica Mya e Ilenia Lazzarin. Su Instagram Scanu ha anche pubblicato un selfie con Veronica Maya: "Il nostro selfie fortunato. oddio che ridere", è la didascalia dello scatto. La conduttrice Rai sui suoi social ha rivelato che questa sera canterà su un’altalena mentre verrà immersa in un cestello pieno di acqua e ghiaccio.

SEMPRE PIÙ IN RAI

Valerio Scanu, con qualche chilo in più da come ce lo ricordiamo dall’Isola dei Famosi, sarà il capitano di una squadra durante la primissima puntata di Scanzonissima, condotto da Gigi e Ross. Guiderà tre concorrenti: Gianluca Fubelli, Veronica Maya e Ilenia Lazzarin che si scontreranno a suon di musica con i concorrenti della squadra capitanata da Donatella Rettore. Valerio Scanu, classe 1990, appare per la prima volta sul piccolo schermo con “Bravo Bravissimo” il programma di Mike Buongiorno in onda su Rete 4, ma è con “Amici di Maria De Filippi” che prende il volo. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, Scanu si è dedicato anche alla scrittura e alla conduzione. Infatti, lo scorso anno, ha condotto su Rai 4, Kudos – Tutto passa dal web e lo scorso marzo è uscito il suo secondo libro: “Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary”. Valerio Scanu si sta preparando alla puntata lancio di “Scanzonissima”, condotta da Gigi e Ross, e questo sabato 19 maggio sarà ospite nello studio di Milly Carlucci per la finale di “Ballando con le stelle”. L’appuntamento con “Scanzonissima” è per questa sera alle 21.20, su Rai Due.

© Riproduzione Riservata.