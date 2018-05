Amadeus lascia Reazione a Catena/ Gabriele Corsi al suo posto e scambio di messaggi social

Inizia il valzer dei conduttori in casa Rai e il primo è Amadeus che lascia Reazione a Catena e consegna il testimone a Gabriele Corsi che ha già registrato la prima puntata.

17 maggio 2018 Hedda Hopper

Amadeus presenta Reazione a catena di sera

Siamo abituati a vederlo in Reazione a Catena ma anche alla conduzione de I Soliti Ignoti. Amadeus non è mai volgare e ha saputo conquistare una fetta di pubblico che lo segue sempre con piacere sia se si tratta dell'access prime time sia nella fascia preserale dove spesso è in lotta con Gerry Scotti, rimane il fatto che la Rai ha dato inizio ad un vero e proprio valzer di conduttori che andrà avanti fino al prossimo autunno con notevoli cambiamenti al timone di alcuni dei programmi più visti della rete ammiraglia Rai. L'addio di Antonella Clerici, quello di Marco Liorni e adesso anche lo "spostamento" di Amadeus che cede il suo posto a Gabriele Corsi.

IL PASSAGGIO DI TESTIMONE SUI SOCIAL

Amadeus lascia dopo 4 anni e lo ha comunicato proprio su Instagram salutando il pubblico che lo ha seguito in questo lungo periodo e mostando il suo vestito ha scritto: "Questo è il vestito che per 4 anni ho indossato a Reazione a catena, ma quest'anno rimarrà nell'armadio. Non sarò il conduttore di Reazione a catena, ma vi voglio ringraziare di questi anni bellissimi trascorsi insieme. Viva Reazione a catena". Dall'altro lato, invece, Gabriele Corsi ha annunciato di aver preso il timone di Reazione a Catena e di aver già registrato la prima puntata. Anche questo annuncio è finito su Instagram con la "paura che gli ricorda di essere vivo" e la felicità di un bambino. Sarà proprio il simpatico conduttore a presentare le nuove puntate del quiz, come lo accoglierà il pubblico dopo essersi abituato ad Amadeus?

