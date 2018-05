Amici 2018/ Ed. 17: una sorpresa speciale per Einar, la preoccupazione di Carmen

Amici 2018, ed. 17: una sorpresa speciale per Einar Ortiz che, dopo aver incontrato la fidanzata in studio, trascorre con lei dei momenti in casetta. La preoccupazione di Carmen Ferreri.

17 maggio 2018 Redazione

Einar Ortiz

Una sorpresa speciale per Einar Ortiz che sta vivendo totalmente la sua avventura nel serale di Amici 17 sperando di poter arrivare in finale. Amatissimo dal pubblico e molto apprezzato dai professori e dalla commissione esterna, il cantante ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla produzione che, dopo avergli fatto incontrare la fidanzata nel corso dell’ultima puntata, gli ha dato la possibilità di trascorrere con lui del tempo. I due si abbracciano, si scambiano baci e parlano dell’avventura di Einar nel talent show di Maria De Filippi. La ragazza sprona il fidanzato a non mollare e ad andare avanti senza paura. Einar, però, nota che la fidanzata non indossa il braccialetto che le ha regalato. Lei gli dice che lo ha tolto per non farsi riconoscere subito. Mentre i due si salutano, Lauren e Carmen assistono alla scena e applaudono il compagno che poi ammette di essere molto innamorato. Un grande regalo per Einar che ora ha l’energia giusta per affrontare l’ultima parte della sua avventura.

AMICI 17: LA PREOCCUPAZIONE DI CARMEN FERRERI

In vista del prossimo appuntamento con il serale di Amici 17, gli allievi hanno cominciato a preparare le prossime esibizioni. Carmen lavora in sala sul brano “Per Elisa” cercando di applicare i consigli dei vocal coach. Carmen, poi, riceve anche il brano “Titanium” che è stato assegnato ad Emma che prepara anche ”Will you be there”. Lauren prepara le sue coreografie con Elena D’Amario mentre Bryan prova l’assolo su “Formidable”. Carmen, in vista del prossimo serale, appare particolarmente preoccupata. Einar, però, la sprona a tirare fuori la sua grinta e cerca di convincerla a credere nelle sue possibilità. Il cantante, infatti, si dice sicuro che Carmen sarà sicuramente tra i finalisti. Bryan e Lauren, in attesa della finalissima del circuito danza, riceve la telefonata della fidanzata Chiara che si dice fiera di lui e lo esorta a sorridere di più.

