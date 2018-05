Anna Tatangelo, Fatti e Rifatti/ Video, la rottura con Gigi D'Alessio? Infelice battuta a Striscia la notizia

Anna Tatangelo protagonista della rubrica Fatti e Rifatti per il seno (e non solo) ma anche per la battuta a Striscia la notizia sulla rottura con Gigi D'Alessio. Ecco cosa è successo

17 maggio 2018 Hedda Hopper

Anna Tatangelo protagonista della rubrica Fatti e Rifatti? Questo è concesso ma non superare la soglia minima che spesso divide la satira dal buon gusto. La cantante ieri è stata presa di mira a Striscia la Notizia come sempre per via dei suoi presunti ritocchi e non solo al naso e alle labbra ma anche al seno molto lievitato negli ultimi anni. Davvero tutto questo è opera dello sviluppo e dei cambiamenti che tutti hanno notato in lei dall'inizio della sua carriera ad oggi o sono frutto di diversi interventi da parte del chirurgo estetico? Il tg satirico di Canale 5 non ha dubbi e proprio nella puntata di ieri sera ha puntato tutto sulla sua rubrica dedicata ai vip rifatti e mettendoci dentro anche la Tatangelo. Fin qui niente di male visto che non è la prima volta che la cantante finisce in tv per questo ma quello che i fan non hanno concepito è la battuta fuori luogo e davvero di discusso gusto che è stata fatta durante il servizio.

LE PAROLE DI STRISCIA LA NOTIZIA

Secondo Striscia e il suo servizio, infatti, la Tatangelo si sarebbe rifatta: seno, naso e labbra e non avrebbe potuto battersi sul petto dopo la rottura con Gigi D'Alessio proprio per il pericolo "scoppio" delle grandi protesi che porta sul petto. Nel servizio si dice: "Ecco perché una volta finita la storia con Gigi D'Alessio non si è battuta il petto. Sarebbe esplosa". Naturalmente c'è chi ha trovato la cosa solo goliardica e ci ha riso su e chi, come molti fan della Tatangelo, hanno pensato di usare i social per urlare tutta la propria indignazione parlando di un massacro e di un umorismo davvero poco divertente. Chi ha ragione? Clicca qui per vedere il servizio di ieri sera.

