Antonella Clerici ed Eddy Martens / Foto, insieme e felici per la comunione della figlia Maelle

Antonella Clerici ed Eddy Martens, torna la serenità tra i due ex. L'occasione è la comunione della figlia Maelle: tutti e tre insieme e felici per l'evento

17 maggio 2018 Anna Montesano

Antonella Clerici ed Eddy Martens (Chi)

Antonella Clerici rivede Eddy Martens in una bella occasione la loro bambina, Maelle, domenica, nel giorno dedicato alla festa della mamma ha ricevuto il sacramento della prima comunione. Le immagini del settimanale Chi hanno infatti immortalati i due sorridenti seduti l'una accanto all'altro. La Clerici in rigoroso tailleur lilla con camicia bianca e sandali gioiello mentre Eddy più informale con jeans bianchi finti e giacca nera. La Clerici ha anche rilasciato dichiarazioni di stima verso Eddy Martens: “Eddy è un uomo intelligente e ha trovato la donna giusta per lui, siamo felici perché si è formato un cerchio d'affetto che avvolge Maelle” . Alla festa era presente anche Carmen Carrasco, nuova compagna di Eddy Martens:. “A me piace molto, è una mamma, la stimo, spero sia una storia duratura e che Eddy se la tenga stretta, faccio il tifo per Carmen”.

ASSENTE VITTORIO, IL COMPAGNO DI ANTONELLA CLERICI

Parole di stima che dimostrano l'equilibrio trovato tra i due nonostante la rottura per il bene di Maelle. Alla festa era invece assente Vittorio, attuale compagno della Clerici che parla anche di lui: “E' molto discreto, ha rispetto per il padre di Maelle, era una giornata loro, e poi aveva un impegno in famiglia. E' giusto, un passo alla volta”. Riguardo il piano professionale la Clerici è ad un passo dall'addio alla Prova del Cuoco, trasmissione che ha condotto per diciotto anni. Il suo posto verrà preso, dalla prossima stagione, da Elisa Isoardi. Intanto l'attuale padrona di casa sta ricevendo tanti messaggi affettuosi da parte dei fan che ogni giorno le ricordano l'importanza e il lustro che ha dato ad un programma di grande successo.

© Riproduzione Riservata.