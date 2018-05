Antonia Klugmann lascia Masterchef / "Restare significa chiudere il mio ristorante, io sono una cuoca"

17 maggio 2018 Anna Montesano

La chef Antonia Klugmann, attraverso Repubblica, ha raccontato di volersi dedicare esclusivamente al suo ristorante, Argine: "Ben venga la televisione ed è bene che i cuochi la occupino, a patto che non ci trasformi in qualcosa che non siamo: io sono la cuoca di un piccolo ristorante in mezzo alla campagna". Dichiarazione molto interessante che lascia intendere l'intenzione di voler abbandonare il piccolo schermo. La Klugmann, nelle dichiarazioni successive, spiega esattamente il motivo di abbandonare, dopo una sola stagione, Masterchef: "È più che altro una questione pratica. Partecipare a Masterchef per me significa chiudere il mio ristorante, L’Argine, perché non posso essere presente in cucina. Quest’estate ho deciso di restare a Vencò. Non è una decisione presa d’impulso, ci ho riflettuto parecchio perché ammetto di aver raccolto tante opportunità dall’esperienza di Masterchef".

Antonia Klugmann torna a fare "la cuoca"

Dopo un inizio in sordina Antonia aveva iniziato ad ingranare al meglio in uno dei programmi più amati di cucina. Ma la chef ha deciso di puntare tutto sul suo ristorante con la prospettiva di una ristrutturazione e soprattutto di ampliare la cucina grazie ad “una parte dedicata alla pasticceria, ai lievitati e alla panificazione". La televisione ha comunque portato grandi benefici al suo Argine che ha fatto registrare sempre il pienone a pranzo e cena". Ma la Klugmann ha una sua certezza: "Ben venga la televisione ed è bene che i cuochi la occupino, a patto che non ci trasformi in qualcosa che non siamo: io sono la cuoca di un piccolo ristorante in mezzo alla campagna, con sedici coperti e un orto da curare".

