BORDERTOWN/ Su Iris il film con Jennifer Lopez e Antonio Banderas (oggi, 17 maggio 2018)

Bordertown, il film in onda su Iris oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Sonia Braga, alla regia Gregory Nava. Il dettaglio della trama.

17 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST JENNIFER LOPEZ

Il film Bordertown va in onda su Iris oggi, giovedì 17 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola diretta nel 2006 da Gregory Nava, lo stesso regista di film come Il grande odio, My Family e Selena, che ha anche ideato soggetto e sceneggiatura di Bordertown. Nel cast spicca il nome di una grande artista di stampo internazionale con Jennifer Lopez, che oltre ad aver interpretato il personaggio protagonista di Lauren Adrian ha anche prodotto la pellicola assieme allo stesso Gregory Nava. Al suo fianco figurano anche Antonio Banderas, Sonia Braga e Juan Diego Botto. Gran parte della trama racconta fedelmente quanto accaduto in Messico in seguito al rapimento ed omicidio di diverse donne. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BORDERTOWN, LA TRAMA DEL FILM

La storia è narrata dalla prospettiva di un giovane giornalista americano. Lauren è una giovane reporter americana che sogna di intraprendere una sfavillante carriera nel giornalismo d'assalto, magari in zone di guerra nel Medio Oriente. Tuttavia, contro la sua volontà, viene invitata in un piccolo paesino messicano colpito dalla scomparsa di molte donne poi ritrovate morte in circostanze misteriose. Lauren arriva così a Ciudad Juárez ed inizia a collaborare con Alfonso Díaz, direttore di un giornale locale. Intanto una donna, Eva, riesce a sopravvivere ad una violenta aggressione perpetrata da due uomini che dopo averla violentata tentano di ucciderla. Eva, consapevole che denunciare l'accaduto alla polizia non servirebbe a nulla, decide di rivolgersi a Alfonso. Quest'ultimo e Lauren iniziano ad indagare per proprio conto con la speranza di incastrare l'assalitore di Eva. Per farlo Lauren decide di farsi assumere nella stessa fabbrica in cui aveva lavorato anche Eva.

