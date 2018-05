Ballando con le stelle 2018/ Ivana Zazzaroni massacra Giovanni Ciacci: "Quante ca***te sparate"

Ballando con le stelle 2018: in vista della finalissima, Ivan Zazzaroni massacra sui social Giovanni Ciacci che potrebbe strappare la vittoria a Gessica Notaro.

17 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro

Alla finalissima di Ballando con le stelle 2018 mancano esattamente due giorni. Sabato 19 maggio, alle 20.35 su Raiuno, andrà in onda l’ultima puntata del programma di Milly Carlucci che decreterà il vincitore. Tra le coppie finaliste c’è anche quella di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. L’esperto di costume di Detto Fatto e il ballerino sono stati tra i protagonisti assoluti di Ballando sin dalla prima puntata. Non sono mancate, infatti, le polemiche per la coppia maschile. Ivan Zazzaroni, in particolare, si è spesso detto contrario alla presenza di una coppia di uomini. Tra Giovanni Ciacci e Zazzaroni non sono mancate le frecciatine e, in vista dell’ultima puntata, il giudice di Ballando torna a pungere. “Sabato chiude una delle edizioni di maggior successo di @ballando e mi spiace un sacco. Mi consola il fatto di non leggere più le cazzate sparate nelle interviste da @giovanniciacci: impara a ballare nel rispetto della sua libertà eppure non gli riesce di rispettare quella altrui", ha scritto su Twitter.

BALLANDO CON LE STELLE 2018: CHI SARA’ IL VINCITORE?

Sale la tensione tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2018 ancora in gara. A sfidarsi nell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci saranno Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. A giocarsi la vittoria, secondo i bookmakers, saranno le coppie formate da Giovanni Ciacci e Rimondo Todaro e da Gessica Notaro e Stefano Oradei. L’ex Miss era considerata la grande favorita, ma negli ultimi giorni, è salito in cima alle preferenze Giovanni Ciacci che ha conquistato la simpatia del pubblico e potrebbe così spiazzare la vittoria a Gessica.

© Riproduzione Riservata.