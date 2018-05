Barbara D'Urso diventa una statua/ La proposta di Battipaglia e lei annuncia: "Non andrò in pensione"

Barbara D'Urso diventa una statua: la proposta di Battipaglia che lancia un sondaggio sulla rete mentre la conduttrice annuncia di non voler andare in pensione.

17 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Una statua per Barbara D’Urso. La conduttrice di canale 5, padrona di casa di Pomeriggio 5, Domenica Live e Gramde Fratello, regina di Mediaset, potrebbe avere un blocco di cera con le sue sembianze. Nonostante le molte critiche, la D’Urso è sicuramente molto amata dal pubblico. Il successo raggiunto negli ultimi anni la rende uno dei personaggi più influenti della televisione italiana al punto che, in suo onore, potrebbe presto essere realizzata una statua. Dopo quella di Manuela Arcuri a Porto Cesareo, anche Carmelita potrebbe essere omaggiata con un busto con le sue sembianze in Campania. La città che vorrebbe rendere omaggio a Barbara D’Urso è Battipaglia, in provincia di Salerno. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale anche se la proposta è già stata lanciata. A decidere, però, se la D’Urso avrà la sua statua come i grandi personaggi saranno i cittadini del comune campano.

UNA STATUA PER BARBARA D’URSO

La proposta per realizzare una statua in onore di Barbara D’Urso è arrivata dal geometra Damiano D’Andrea. Prima di dare il via al progetto, come spiega il portale Salernonotizie.it, ha lanciato un sondaggio per chiedere un parere ai cittadini di Battipaglia. “Barbara – ha spiegato il geomatra D’Andrea – rappresenta per i bambini la voce amica di una zia bella e buona. Un piccolo omaggio voluto anche dalla popolazione attraverso il sondaggio che tra breve sarà on line. L’idea è di un bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali. Appuntamento in rete a settembre“. La D’Urso, dunque, diventerà un vero monumento? Per scoprire se Barbara diventerà davvero una statua sarà necessario aspettare ancora qualche mese. In ogni caso, per la conduttrice è già una grande dimostrazione d’affetto.

BARBARA D’URSO: NESSUNA VOGLIA DI ANDARE IN PENSIONE

Barbara D’Urso continuerà ad essere la regina di canale 5 ancora per diverso tempo. Ai microfoni del settimanale Oggi, infatti, la conduttrice ha spiegato di non avere alcuna intenzione di andare in pensione. Legatissima al suo pubblico e al suo lavoro, la conduttrice è pronta a fare ancora compagnia ai telespettatori, forte della fiducia di Mediaset che le ha proposta un lungo contratto anticipato. “Non ho paura del tempo, vivo tanto velocemente che faccio 3mila cose. Certo, forse invece ne ho paura, però non voglio averne e allora faccio, faccio, faccio, mi occupo, mi occupo, mi occupo in ogni minuto della giornata. Non ho il tempo per guardarmi allo specchio, ma se dovessi farlo vedrei una che ha tanta voglia di vivere, ridere, saltare, giocare. E se ci sono le rughe, pazienza” – spiega la D’Urso che lo scorso 7 maggio ha compiuto 61 anni – “Cerco di non andarci, in pensione. Perché senza lavoro sarebbe complicato vivere, devo fare, fare, fare".

