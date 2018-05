Carolyn Smith/ Video: dopo lo Spa Day, torna in tv a Porta a Porta

Carolyn Smith continua a combattere contro il tumore: il video su Instagram in cui si sottopone alle cure prima di tornare in tv come ospite di Porta a Porta.

17 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Carolyn Smith

Carolyn Smith continua a combattere contro il tumore. Dopo aver annunciato il ritorno dell’intruso, il giudice di Ballando con le stelle 2018 ha ricominciato a lottare contro la malattia per sconfiggerlo per la seconda volta. Sui social pubblica foto e video in cui mostra ai fans la sua lotta quotidiana contro “l’intruso” senza mai perdere il sorriso e la voglia di vivere. In tv, poi, ha scelto di mostrarsi calva per dimostrare come non si debba assolutamente avere paura della malattia, ma bisogna affrontarla sempre a testa alta. Una donna forte, coraggiosa e solare che ha conquistato il pubblico di Raiuno che fa il tifo per lei. Su Instagram la Smith ha così pubblicato un video in cui mostra il suo spa day. Dopo la quotidiana seduta di cure, la Smith annuncia che, dopo il ritorno in albergo e un piccolo riposino, questa sera, sarà ospite di Porta a Porta insieme al cast di Ballando con le stelle per presentare la finale del programma, in onda sabato 19 maggio.

CAROLYN SMITH, IL MESSAGGIO PER LE DONNE

Carolyn Smith è diventata l’esempio da seguire per chi, ogni giorno, è costretto a combattere contro la malattia. Nonostante il tumore, infatti, il giudice di Ballando con le stelle 2018 non si è mai arresa e, soprattutto, non si è mai chiusa in casa continuando, invece, a lavorare portando il suo sorriso ovunque. “Io sono britannica, e noi siamo abituati a parlare di tutto pubblicamente, anche della malattia. In Italia la mentalità è ancora chiusa. Per paura di scoprire qualcosa, non si va a fare i controlli. È vero, è una brutta malattia: esiste, come esiste la cura. E la speranza”, ha dichiarato la Smith ai microfoni de Il Gazzettino. E la forza con cui Carolyn sta affrontando la sua battaglia più grande sta infondendo coraggio anche alle persone più deboli.

