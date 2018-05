DOGMAN, MATTEO GARRONE / Entusiasmo al Festival di Cannes 2018 per il film ispirato al "canaro della Magliana"

Matteo Garrone presenta al Festival di Cannes il suo film 'Dogman', tra i favoriti per la conquista della Palma d'Oro. La pellicola è ispirata al 'canaro della Magliana'

17 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Festival di Cannes 2018

Matteo Garrone arriva al Festival di Cannes 2018 con il suo nuovo film 'Dogman' a cinque anni di distanza dalla precedente pellicola in concorso: con 'Il racconto dei racconti' il regista romano nel 2013 era rientrato in Italia senza alcun riconoscimento ma questa volta le cose potrebbero mettersi diversamente. Il suo capolavoro, infatti, ha strappato dieci minuti di applausi dopo la proiezione ufficiale al Gran Theatre Lumiere e si candida senza ombra di dubbio come uno dei favoriti per la Palma d'Oro. 'Dogman' racconta la storia di Marcello, interpretato dall'attore Marcello Fonte, un uomo gentile e generoso che ha due grandi passioni: la figlia, che Marcello vorrebbe accompagnare in qualche località esotica per realizzare il suo amore per le immersioni, e i cani che ama profondamente. Ma come spesso accade per una persona mite e docile, il protagonista deve fare i conti anche con le ombre della sua vita, rappresentate dal timore verso Simoncino (interpretato dal bravissimo Edoardo Pesce), un ex pugile che terrorizza il quartiere e lo costringe a compiere delle azioni illegali.

DOGMAN LIBERAMENTE ISPIRATO AL 'CANARO DELLA MAGLIANA'

"Dogman è un film che si ispira liberamente a un fatto di cronaca nera accaduto trent'anni fa, ma che non vuole in alcun modo ricostruire i fatti come si dice che siano avvenuti", con queste parole Matteo Marrone spiega di essersi ispirato ad una triste pagina di cronaca accaduta a Roma alla fine degli anni 80 ovvero la vicenda di colui che è stato denominato come 'il canaro della Magliana'. Una storia che è diventata anche un romanzo intitolato proprio 'Il canaro della Magliana', edito da Newton Compton Editori e scritto da Massimo Lugli e Antonio Del Greco. Sia il libro che il film usciranno oggi 17 maggio rispettivamente in edicola che al cinema. L'obiettivo del regista sembra dunque essere raggiunto con 'Dogman': "Ho iniziato a lavorare alla sceneggiatura dodici anni fa: nel corso del tempo l'ho ripresa in mano tante volte, cercando di adattarla ai miei cambiamenti. Finalmente, un anno fa, l'incontro con il protagonista del film, Marcello Fonte, con la sua umanità, ha chiarito dentro di me come affrontare una materia così cupa e violenta, e il personaggio che volevo raccontare".

