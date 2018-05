Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati/ Luca Giurato: "Lei ha perso due anni della sua vita"

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono ufficialmente lasciati: dal matrimonio mancato al mea culpa sul settimanale Chi, cosa è successo tra i due?

17 maggio 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Fabrizio Corona è maturato, è diverso da quello che è entrato in carcere. Questa è l'opinione dei vip presenti nello studio di Mattino 5 dove si analizza la sua ultima intervista a Chi e, in particolare, la sua voglia di voltare pagina e ammettere di aver sbagliato tutto con Silvia Provvedi con la quale si è ufficialmente lasciato. Il matrimonio tanto annunciato non ci sarà, almeno secondo le ultime novità e le ultime dichiarazioni, e lo stesso Corona non usa mezze parole quando deve dire che è stata tutta colpa sua. Questa volta l'ex re dei paparazzi non si auto celebra come avrebbe fatto un tempo ma ci tiene a sottolineare il fatto che lei, in due anni, non gli ha fatto mai mancare niente ma, soprattutto, mai un sorriso, un abbraccio e un invito a non mollare, ma quando lui si è lasciato alle spalle le porte del carcere ha solo avuto voglia di aria e di vita.

FABRIZIO CORONA MATURATO?

A Mattino 5 lo sottolineano concordando sul fatto che mentre lei era pronta finalmente a vivere un "noi", lui voleva solo prendere in mano la sua vita e vivere un "io". Questo Silvia Provvedi forse non lo aveva messo in conto e mentre lui si innamorava di nuovo del suo lavoro, lei scrutava e guardava da lontano fino a che non ha deciso di lasciarlo e questa volta scegliere la sua di vita. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono ufficialmente lasciati e mentre le donne in studio quasi capiscono l'ex re dei paparazzi (e la stessa Federica Panicucci sottolinea più volte "non poteva stare insieme a lei per gratitudine"), Luca Giurato è davvero adirato e deluso. Il giornalista trova il comportamento di Fabrizio Corona davvero sbagliato e poco rispettosa nei confronti di una ragazza "che ha perso due anni della sua vita dietro a lui".

LUCA GIURATO VS FABRIZIO CORONA

Il giornalista e conduttore non è d'accordo con le ospiti di Federica Panicucci e pensa che ancora una volta Fabrizio Corona abbia agito pensando solo a lui. Dopo due anni in cui Silvia Provvedi ha rinunciato alle vacanze, agli amici, alle serate in giro per lui, come è stata ripagata? Lo stesso Corona nella sua lunga intervista ammette le sue colpe parlando della sua uscita dal carcere e confermando che in quel momento la sua fidanzata "fosse trasparante" e che il suo primo pensiero è stato per i fotografi e i cameraman e come avrebbe voluto urlare la propria rabbia. Lo stesso Luca Giurato invita le sue colleghe a non auspicare un ritorno di Corona dalla Provvedi ma non per lui ma proprio per il bene di lei che aveva sperato davvero che con lei potesse essere tutto diverso e che Corona potesse davvero mettere la testa al proprio posto e sposarla come aveva promesso. Forse lui si è davvero sentito con le spalle al muro perché convinto che avesse dovuto fare sul serio?

