Francesca Cipriani, lato B in mostra a Pomeriggio 5/ Spesa al mercato in sottoveste e Tonon sbotta: "Ridicola"

Francesca Cipriani mostra il lato b mentre va a fare la spesa al mercato in un servizio per Pomeriggio 5. Il look fa però infuriare Raffaello Tonon: "Sei ridicola!"

17 maggio 2018 Anna Montesano

Raffaello Tonon critica Francesca Cipriani

Aveva promesso che, dopo l'esperienza fatta all'Isola dei Famosi, sarebbe stata "più sobria", ma la promessa al momento non è stata ancora mantenuta. È una spumeggiante Francesca Cipriani quella che si mostra nella nuova puntata di Pomeriggio 5 con folti e lunghissimi capelli biondi tenuti indietro da una fascia fucsia e con un lungo abito coloratissimi e dall'alto spacco. Sempre sorridente ed ironica, Francesca ha però girato un servizio per Barbara D'Urso, mostrando il suo look da "spesa al mercato". In studio si parla di "donne disinibite che si spogliano per esibizionismo", ed ecco che Francesca Cipriani, per andare al mercato, indossa quella che lei chiama "una sottoveste" nera, totalmente trasparente.

Raffaello Tonon contro il look della Cipriani

L'abito, che lei indossa con un tacco 12, mostra tutte le bellezze della Cipriani, compreso il lato b, il tutto accompagnato da un altissimo spacco. Chiaramente la Cipriani non passa inosservata al mercato e c'è qualcuno che glielo fa notare anche tra le signore intente a fare la spesa. Tornati in studio, la Cipriani se la ride ma c'è qualcuno che proprio non ha apprezzato queste immagini. Si tratta di Raffaello Tonon che prende immediatamente la parola e, rivolgendosi a Francesca, le dice: "Se tu vuoi far passare il messaggio che per essere allegri bisogna essere ridicoli io dico la mia, perché tu sei ridicola. Una che alle dieci della mattina si concia così.. Io dico che ogni cosa ha il suo tempo". Francesca Cipriani tuttavia non se la prende, e accetta la critica col suo solito sorriso. (Clicca qui per il video)

© Riproduzione Riservata.