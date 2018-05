Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne: prosegue la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti...

Al trono over di Uomini e Donne si accendono su Gemma Galgani e Marco Cappagli. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.

17 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Dopo tre puntate dedicate al trono classico di Uomini e Donne con tanto di scelta di Nilufar Addati, oggi - giovedì 17 maggio - su Canale 5 i riflettori si accendono sui protagonisti del trono over. Si inizia con Gemma Galgani, molto toccata dall’uscita di Ida e Riccardo dal programma: “Mi sono tanto immedesimata nella storia di Ida, con i suoi alti e bassi, per la sofferenza che provava…”, dice commossa la dama torinese come anticipa una clip di Witty. Viene poi mostrata un’uscita di Gemma e Marco in palestra, il cavaliere infatti è un personal trainer. In studio Gemma e Marco raccontano un po’ della loro storia e il cavaliere di Cecina non nasconde di aver voluto fare l’amore con la dama torinese. A un certo punto viene aggiunta un’altra sedia su cui si accomoda Giorgio Manetti, che augura “tanta felicità” alla sua ex. L’arrivo di Giorgio, fa arrabbiare Marco che non ha più voglia di sentir parlare di Giorgio e Gemma. Il cavaliere lascia poi lo studio, inseguito da Gemma, anticipa Isa e Chia.

Maria De Filippi "sgrida" la dama

I due ballano insieme, ma come mostra il video di Witty il clima è teso tra i due, che non si scambiano una parola. Finito il ballo interviene Maria De Filippi: “È tutto senza senso quello che fai”, dice la conduttrice a Gemma. Secondo la De Filippi, infatti, la dama aveva evidentemente voglia di ascoltare il discorso di Giorgio e ha detto di non essere interessata solo per non ferire Marco. Ma la sua faccia dice tutto il contrario. Come sempre, la dama torinese è sempre molto attiva sui social per comunicare con i suoi ammiratori: “Metà settimana... metà stanchezza, metà lavoro, metà impegni e preoccupazioni! Sempre più vicini al relax! Oggi pensiamo ad oggi, viviamo bene quello che vediamo fuori dalle nostre finestre… viviamo bene ciò che abbiamo nelle nostre case ma soprattutto dentro di noi!”, ha scritto ieri la dama su Facebook.

© Riproduzione Riservata.