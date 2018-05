Georgette Polizzi: "Dovrò convivere tutta la vita con la malattia"/ Il triste messaggio sui social

Georgette Polizzi è stata dimessa dall'ospedale: il triste messaggio della stilista di Temptation Island, costretta a convivere per tutta la vita con la sua malattia.

17 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Georgette Polizzi

Georgette Polizzi, dopo aver trascorso circa un mese in ospedale, è finalmente tornata a casa. La stilista, diventata popolare per aver partecipato a Temptation Island insieme a quello che, ancora oggi è il suo fidanzato ovvero Davide Tresse, sta affrontando un periodo delicato. Georgette, infatti, soffre di una malattia che l’ha costretta al ricovero e all’uso della sedia a rotelle. A raccontare tutto è stata la stessa Polizzi condividendo sui social foto e storie con cui ha reso partecipi i suoi fans che non l’hanno mai lasciato sola dimostrandole affetto e sostegno. Forte e coraggiosa come una leonessa, Georgette non solo non ha mai mollato ma non ha alcuna intenzione di farlo. Con il sostegno del fidanzato e degli amici si sta sottoponendo ad una serie di cure per migliorare la sua salute e riprendere a fare tutto ciò che faceva prima che la malattia andasse a bussare alla sua porta. Purtroppo, però, la Polizzi sarà costretta a convivere per tutta la vita con la malattia.

IL TRISTE MESSAGGIO DI GEORGETTE POLIZZI

Georgette Polizzi continua a lottare per la sua vita. La fidanzata di Davide Tresse, dopo essere stata dimessa, ha pubblicato un messaggio sui social raccontando ai fans ciò che le sta accadendo. “Ufficialmente tornata nel mio mondo. E adesso devo solo tornare a spaccare i c**i. Come vi ho detto nelle storie appena avrò metabolizzato vi parlerò della malattia che ha deciso di impossessarsi di me con la quale dovrò convivere per la vita! Molte se ne sono dette... forse troppe ma prometto che ve ne parlerò a cuore aperto per aiutare chi come me ne è vittima... per lanciare il messaggio che con la forza di volontà si può tornare a volare!!”, ha scritto la stilista che può contare sull’appoggio e il sostegno del fidanzato Davide. “È passato quasi un mese da quando non dormiamo più assieme ma finalmente domani grande giorno... Ti riporto a casa... nuovamente tra le mie braccia... Nuovamente te ed io io e te.. Forse con una cosa in più la tua carrozza! he io so tu abbandonerai presto ma anche se così non fosse... Sarai la mia cenerentola... E ogni cenerentola che si rispetti ha la propria carrozza E ovviamente un principe azzurro”, sono state le bellissime parole scritte da Davide per la sua Georgette. Un amore con la a maiuscola, dunque, quello che unisce Georgette e Davide che sono pronti a lottare insieme contro la malattia.

© Riproduzione Riservata.