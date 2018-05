Giacomo Urtis e Rodrigo Alves / “La nostra relazione è durata poco, ma non ci siamo mai detti addio”

Giacomo Urtis, il chirurgo delle star, e Rodrigo Alves, il Ken Umano, legati da un rapporto sentimentale e di grande stima: "Non considero la nostra storia completamente chiusa".

17 maggio 2018

Giocomo Urtis

Giacomo Urtis, il chirurgo estetico più famoso d'Italia, e Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken Umano: tra loro è nata un'amicizia che si è trasformata presto anche in flirt, ancora non completamente chiuso. La conferma arriva dalla recente intervista rilasciata da Urtis a Novella 2000 nella quale parla del rapporto con Alves, fresco super ospite del Grande Fratello anche se purtroppo la sua partecipazione è stata breve a causa di alcuni suoi impegni. Non avendo potuto conoscerlo bene in televisione, ora è compito del chirurgo dare la sua versione dei fatti, raccontando dei particolari inediti sull'uomo che si è sottoposto a ben 60 interventi per somigliare al compagno di Barbie: "Ho conosciuto Rodrigo a Milano nel periodo in cui era spesso ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live. Da quel momento abbiamo iniziato a sentirci e ogni volta che tornava in Italia ci siamo visti. La nostra relazione è durata qualche mese. Ma in realtà non ci siamo mai detti addio".

UNA FREQUENTAZIONE MAI CHIUSA

Intervistato da Novella 2000, Giacomo Urtis spiega come sia difficile frequentare Rodrigo Alves, una persona che gira da una parte del pianeta per rilasciare interviste sulle sue tante operazioni eseguite in circa 14 anni. Proprio per questo, nonostante le difficoltà nel gestire un rapporto con lui, il chirurgo non considera definitivamente chiusa la loro storia: "Tra di noi c'è stata una frequentazione che, a dire il vero, non considero del tutto chiusa. Stare con lui è complicato perché è sempre in giro per il mondo e dunque è difficile instaurare un legame duraturo. In ogni caso, quando è qui ci vediamo, come è accaduto prima che entrasse nella casa del Grande Fratello". Del Ken Umano, Urtis apprezza il fatto che sia persona gentile ma soprattutto che sappia rispondere agli attacchi quando viene provocato. La conferma è arrivata durante una puntata di Domenica Live durante la quale è stato attaccato dalla scrittrice Antonella Boralevi che lo ha definito un mostro. Rodrigo in quella circostanza ha chiesto a Barbara di allontanarla, diversamente sarebbe stato lui ad andarsene.

500 MILA EURO IN CHIRURGIA ESTETICA

Giocamo Urtis continua a parlare di Rodrigo Alves, spiegando come lui possa essere considerato un caso limite per la chirurgia estetica. Il Ken Umano ha infatti spesso 500 mila euro in interventi che lo hanno reso una persona criticata da molti, ma comunque un personaggio che non passa inosservato: "Ormai il suo personaggio è quello e, come tutti i personaggi, deve inventare sempre qualcosa di nuovo per rinnovare la sua immagine, spingendo nel suo punto di forza. Se non facesse nuovi interventi nessuno parlerebbe più di lui". Alves e Urtis nei prossimi mesi avranno modo di frequentarsi più di stabilmente: la coppia infatti ha dei processi professionali in mente grazie al lancio di una nuova linea di creme per il viso". Un'idea che, chissà, potrebbe permettere loro di riavviare quel flirt interrotto solo per gli impegni professionali di entrambi. Precisa infatti il chirurgo delle star: "Come fidanzato è l'uomo ideale perché cerca una persona semplice, che non fa parte del mondo dello spettacolo".

