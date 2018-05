Giorgio Manetti/ Uomini e Donne: il cavaliere vuole tornare con Gemma?

Al trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti tornerà a sedersi al centro dello studio di fronte a Gemma Galgani: il cavaliere vuole tornare con la dama torinese?

17 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti

Ancora una volta Giorgio Manetti è protagonista della puntata di oggi, giovedì 17 maggio, del Trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi annuncia che il cavaliere toscano ha delle cose da dire a Gemma Galgani. Giorgio si siede di fronte alla dama per dirle che tra loro due non potrà esserci più nulla ma che lui non porta rancore. Niente di nuovo, ma le parole del Gabbiano suscitano la reazione di Marco che critica Giorgio, che solo la scorsa settimana si era comportato in modo poco carino verso la dama, riporta Isa e Chia. Si accende così la discussione tra di due cavalieri e Giorgio decide di tornare al suo posto senza concludere il suo discorso. Marco si sfoga e dice di essere stufo di questa storia e che non ha più voglia di sentir parlare di Giorgio e Gemma perché la loro è una storia passata. Il cavaliere di Cecina decide di uscire dallo studio, inseguito da Gemma che lo convince a rientrare.

Il cavaliere vuole tornare con Gemma?

Tornati in studio Gemma balla con Marco, ma secondo il sito Isa e Chia la dama era evidentemente dispiaciuta di non aver sentito tutto il discorso di Giorgio Manetti. Maria De Filippi colpita dall’espressione della dama, “sgrida” la dama che ha detto di non voler ascoltare Giorgio solo per non ferire Marco, ma è evidente il contrario. Giorgio viene quindi invitato a finire il suo discorso, che suscita l’accesa reazione di Tina: clicca qui per vedere il video di Witty. Cosa avrà detto il cavaliere? Quel che è certo è che il cavaliere ha perso molti consensi negli ultimi mesi: “Rottamate Giorgio grazie”, Queen Mary non ha mandato il video per Giorgio. È un chiaro segno che ormai ha stancato anche lei!” e “Ma Giorgio chi cavolo si sente? Spero che venga silurato presto. Sta là da anni solo per comparsa”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.





