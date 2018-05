Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e donne/ Andrea Damante una ferita aperta: dalla sua parte? Gli amici

Le lacrime di Giulia De Lellis a Uomini e donne hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti

17 maggio 2018 Hedda Hopper

Giulia De Lellis

Andrea Damante ha sbagliato, Andrea Damante è il traditore. Questo è quello che il pubblico pensa e che anche gli amici suoi e di Giulia De Lellis pensano. Dopo l'attacco di Guendalina Canessa, Andrea Damante ieri ha dovuto subire anche quello di un volto noto di Uomini e donne, Jack Vanore. L'opinionista è spesso molto amico di chi nello studio del programma, dona tutto se stesso e, a quanto pare, questa volta ha voluto prendere proprio el difese della fragile Giulia che, nonostante il suo carattere forte, si è sciolta al sole nello studio del programma quando sono caduti i petali su Nilufar e il suo Giordano. Anche lei ha vissuto quel momento sperando fosse qualcosa di unico e così è stato così come non rinnega la gioia provata in questi due anni almeno fino a che non ha capito che non tutto era rose e fiori e ha deciso di chiudere con Andrea Damante. Lui cerca di nuotare per non affondare e quando ieri ha usato i social per dire la sua sulla fine della sua storia con Giulia, tutti lo hanno preso di mira.

GIULIA DE LELLIS ANCORA A ROMA

Andrea Damante è stato in trend topic per tutto il pomeriggio tra le accuse, i commenti alle lacrime di Giulia De Lellis, e nuovi rumors sulla sua vita. Mentre lui si trovava a Cannes per Dogman, lei continua a rimanere a Roma. Anche poco fa, la De Lellis, ha postato una storia in cui si mostra in un auto proprio in quel di Roma visto che lei stessa nomina la Capitale e il suo infernale traffico. Si sta dirigendo nuovamente nello studio di Uomini e donne per la possibile scelta di Sara Affi Fella oppure si trova lì per lavoro e altri impegni lontani dalla tv? Lo scopriremo nelle prossime ore, sempre grazie ai social.

