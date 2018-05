Grande Fratello 2018 / Barbara D'Urso tra critiche e atti di bullismo: parla Maurizio Costanzo

17 maggio 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso, Grande Fratello 15

Si stringe il cerchio nella Casa del Grande Fratello 15. Nella Casa il gruppo si è ristretto ulteriormente dopo l'uscita di Mariana Falace e di Luigi Favoloso per squalifica e la tensione comincia a farsi sentire visto che mancano ormai soltanto 3 puntate alla fine. Tre settimane che saranno sicuramente intense e forti, così come forti continuano ad essere le critiche nei confronti del programma. Dopo la squalifica di Baye Dame, Barbara D'Urso è stata costretta ad intervenire ancora una volta, stavolta per "buttare fuori" Luigi dopo l'ennesimo comportamento scorretto. Esempi di bullismo e di violenza che hanno portato gli sponsor ha "lasciare" il Grande Fratello. Polemiche a parte, il reality continua a macinare un successo dopo l'altro in fatto di ascolti. Il merito potrebbe essere proprio di Barbara D'Urso, che continua a non 'svicolare', prendendo di petto i problemi e affrontando le situazioni delicate con durezza. Un atteggiamento che le assicura i complimenti di Maurizio Costanzo.

MAURIZIO COSTANZO DIFENDE BARBARA D'URSO

Nella rubrica che tiene sul settimanale Nuovo, Costanzo parla infatti della D'Urso e della sua gestione del Grande Fratello e afferma: "Barbara D'Urso ha fatto bene: chi conduce un programma deve prendere le distanze da certi atteggiamenti di ospiti o concorrenti perché ha la responsabilità di parlare a un pubblico che è composto - soprattutto nel caso del Grande Fratello, in onda su Canale 5 - da giovani. E proprio perché nella vita di tutti i giorni dilagano comportamenti maleducati e prepotenti è bene arginare queste derive quando si può. Se a volte non lo riescono a fare insegnanti e genitori, a svolgere questa funzione educativa dev'essere la televisione, che è un mezzo di comunicazione di massa. - così conclude - Ci vuole coraggio per dire quello che si pensa e lei, condannando i bulli, ha fatto il suo dovere."

