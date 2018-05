Guendalina Canessa, operazione al seno/ "Volevo sistemare delle cose che non andavano bene"

Guendalina Canessa, operazione al seno: l'ex gieffina si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Quando sfoggerà il risultato finale? Entusiasmo dopo la decisione presa.

17 maggio 2018 Emanuela Longo

Guendalina Canessa

Con l'estate in arrivo anche in Guendalina Canessa, la bellissima ex gieffina e spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara d'Urso, è tornata la voglia di cambiamento. Nelle passate ore, infatti, si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per dare una "sistematina" al seno. Per farlo, l'ex di Daniele Interrante ha deciso saggiamente di rivolgersi ad uno specialista e, a quanto pare, il Dottor Antonio Di Vincenzo è riuscito nel suo lavoro, almeno stando alle parole di stima e soddisfazione espresse dalla stessa Canessa attraverso la sua pagina Instagram nelle passate ore. Ad accompagnarla ieri presso la clinica del chirurgo, a Castelfranco Veneto, sono state due persone a lei molto care e sempre presenti nella sua vita, ovvero la mamma e la sua amica Darling. "Perché anche se non sono più una bambina la mamma è sempre la mamma", ha commentato Guendalina, lasciando trasparire il suo affetto per la madre. L'ex concorrente del Grande Fratello ha speso poi ottime parole nei confronti della clinica che l'ha accolta e del suo staff: "il dottore è così bravo, con delle manine magiche!! E vi dirò che mi sono anche divertita... nella sala operatoria c’era anche una donna bellissima che aiutava il dottore, un’infermiera che si chiama Sephora, quando me l’ha detto non so perché ho pensato subito alla casa di carta", ha raccontato entusiasta ai suoi follower. Dopo l'intervento di chirurgia estetica Guendalina si è concessa un lungo momento di riposo: "Ho dormito poi tutto il giorno bella beata, ricordo che il dottore veniva a controllarmi e diceva: ma Guendalina dormi sempre?". Il risultato finale però, non è ancora stato svelato e chissà se presto non la ritroveremo proprio ospite in una delle trasmissioni di Barbara d'Urso dove sfoggerà il suo "nuovo" seno.

GUENDALINA CANESSA, APPELLO ALLE SUE FOLLOWER

Guendalina Canessa ha deciso di rendere partecipi i suoi numerosi follower del compimento di una decisione che già aveva preso tempo fa, ovvero quella di sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia estetica per migliorare ulteriormente il suo seno. L'operazione è avvenuta nella giornata di ieri e questo pomeriggio l'ex gieffina ha colto l'occasione per annunciarlo sui social postando una foto risalente alla scorsa estate. "Volevo sistemare delle cose che non andavano bene... quando sarò presentabile vi farò vedere il risultato magari in costume!!!", ha commentato Guenda che ha poi colto ancora una volta l'occasione per ringraziare il medico che l'ha operata, "un grande professionista", oltre all'intera clinica ed al suo staff. Quindi ha concluso con una raccomandazione importante rivolta alle sue follower che vorrebbero seguire il suo stesso esempio: "Mi raccomando ragazze fatevi operare da veri professionisti!! Mi piacciono i dottori che ti dicono: No, io questo non te lo faccio!!!!". Proprio il dottor Di Vincenzo aveva ricevuto nel suo studio Guendalina lo scorso gennaio: "Si è dimostrata una persona veramente speciale: gentile, disponibile, simpatica e per niente presuntuosa", diceva di lei. "Sarebbe molto intenzionata a sottoporsi ad un intervento presso la DiVi Clinic. Vedremo...", aveva aggiunto. A quanto pare però, il desiderio dell'ex gieffina è stato appena esaudito!

