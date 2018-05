IL SUPPLENTE/ Diretta e anticipazioni: i vip salgono in cattedra. Mentana, Saviano, Maionchi e J-Ax professori

Il supplente, al via il nuovo esperimento sociale di Raidue in cui i vip salgono in cattedra: professori speciali sono Enrico Mentana, J-Ax, Mara Maionchi e Roberto Saviano.

17 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Enrico Mentana

Il supplente è il nuovo format di Raidue in cui i vip salgono in cattedra. Il 17 e il 24 maggio, alcune scuole italiane aprono le proprie porte a personaggi famosi che, per un giorno, vestono i panni dei professori. Tutto nasce quando il bidello, in una scuola superiore, annuncia agli alunni di una classe l’assenza del professore. Il supplente non sarà un altro insegnante della stessa scuola, ma un vip che salirà in cattedra facendo tutto quello che spetta ad un insegnante ovvero spiegare, interrogare e dare i compiti per casa. Tutto sarà ripreso dalle telecamere e gli studenti saranno convinti di partecipare alla realizzazione di un documentario. Sono quattro le puntate previste per Il supplente: in ogni puntata andrà in onda un doppio appuntamento. Nessun manifesto annuncerà la presenza dei personaggi famosi che sorprenderanno i ragazzi che, in un giorno di scuola qualsiasi, si ritroveranno di fronte alcuni dei personaggi più famosi.

IL SUPPLENTE: I VIP CHE SALGONO IN CATTEDRA

Il primo vip a salire in cattedra sarà Enrico Mentana che, forte della sua pluriennale esperienza nel mondo del giornalismo, potrebbe insegnare ai suoi allievi l’arte della comunicazione. Poi toccherà ad uno dei personaggi più amati degli ultimi anni ovvero Mara Maionchi che, dopo aver fatto per anni la discografica, è diventata popolarissima anche in tv come giudice di X Factor. E ancora J-Ax, nome dei più importanti del rap italiano e, infine, Roberto Saviano, uno degli scrittori più importanti degli ultimi anni e che con Gomorra, ha cominciato la sua lotta contro la criminalità organizzata. Il supplente si presenta come un esperimento sociale al termine del quale, il vip consegnerà il registro al professore e si accomoderà tra i banchi insieme agli allievi.

