Justine Mattera nuda prima del Giro d'Italia/ Lo scatto social alla vigilia della nuova tappa (Pomeriggio 5)

Justine Mattera a nudo prima del Giro d'Italia: lo scatto pubblicato su Instagram per annunciare la sua presenza alla vigilia dell'undicesima tappa fa impazzire il web.

17 maggio 2018 Emanuela Longo

Justine Mattera (Instagram)

In una puntata di Pomeriggio 5 in cui Barbara d'Urso ha deciso di intrattenere il suo pubblico a suon di scandali, non poteva mancare la notizia recente che vede protagonista Justine Mattera. La showgirl sfoggia un fisico mozzafiato e ne approfitta per mettersi letteralmente a nudo sul suo profilo Instagram, annunciando le sue prossime imprese... sportive. A guardare i suoi scatti social si fa davvero fatica a dire quanti anni possa avere la bellissima Justine. Eppure, a 48 anni, la showgirl ha un fisico da fare invidia alle 20enni di oggi. A darle una mano importante nel raggiungimento dei suoi obiettivi anche estetici è senza ombra di dubbio lo sport. La sua passione per l'atletica e per l'attività sportiva in generale l'hanno infatti portata a partecipare a ben due gare di triathlon, come rivela 105.net. Eppure, per la bella showgirl celebre per la sua grande somiglianza con Marilyn Monroe lo sport ha assunto un'importanza così grande al punto da aver annunciato la sua presenza al Giro d'Italia. E prima della sua nuova impresa, non poteva che mettersi a nudo in un post che inevitabilmente ha fatto il pieno di "mi piace" e commenti.

LA PASSIONE PER IL CICLISMO, TESTIMONIAL DEL GIRO D’ITALIA

Con una foto senza veli, Justine Mattera ha annunciato i suoi programmi in occasione dell'undicesima tappa di ieri del Giro d'Italia 2018. "Arriverò in bici ad #Osimo", aveva annunciato la Mattera che oltre che sexy dimostra di essere anche una grande sportiva. Lo aveva fatto sapere a margine di uno scatto social di Stefano Riva in cui era apparsa senza vestiti addosso. Il suo fisico ha però lasciato letteralmente senza fiato i tanti utenti social che probabilmente hanno ignorato il suo annuncio per dare spazio all'immaginazione dinanzi a quello scatto senza veli. "Vi aspetto", aveva scritto nel post, dando l'appuntamento al Giro che la vede ospite. Oltre ad aver preso parte alla gara di triathlon, qualche mese fa era stata la stessa Justine a raccontare di aver scoperto il ciclismo e di esserne diventata una grande appassionata. A dimostrazione dell'appuntamento dato, ci sono gli scatti delle passate ore in cui la Mattera era in sella alla sua bici: "Cingoli/Osimo. Un caleidoscopio di emozioni. Paura, Sofferenza, Esilarazione, Gioia, Incredulità, Soddisfazione. Discesa a 60/70 km/h, Salita a 16%. Compagni da panico e solidali". Clicca qui per vedere la foto dello scandalo.

© Riproduzione Riservata.