L'ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE/ Su Italia 1 il film con James Franco (oggi, 17 maggio 2018)

L'alba del pianeta delle scimmie, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Andy Serkis e James Franco, alla regia Rupert Wyatt. La trama del film nel dettaglio.

17 maggio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE JAMES FRANCO

Questa sera, giovedì 17 maggio 2018, Italia 1 vede protagonista la fantascienza cinematografica di alto livello con la messa in onda dalle 21.25 del film L'alba del pianeta delle scimmie, settimo capitolo della saga 'Il Pianeta delle scimmie'. La saga ha una folta schiera di ammiratori, i romanzi di Pierre Boulle appassionano sia sulla carta che su grande schermo, ne è testimonianza la durata del ciclo, iniziato precedentemente anche il must del genere 'Star Wars', esattamente nel 1968 con il capolavoro di genere 'Il pianeta delle scimmie'. Protagonista della pellicola è l'attore che ha dato le fattezze, digitalizzandosi nel post-produzione, del bipolare Gollum/Smeagol del 'Signore degli anelli), Andy Serkis e al suo fianco, è piacevole incontrare James Franco presente in cast di genere come 'Spider-man', candidato ad Oscar, BAFTA, Golden Globe per la sua importante recitazione nel lungometraggio '127 ore' diretto da Danny Boyle, film claustrofobico e ansiogeno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE, LA TRAMA DEL FILM

Un gruppo di contrabbandieri di animali selvatici cattura nella foresta del Congo tre scimpanzé per trasferirli in California, a San Francisco. Lo scienziato Will Rodman (James Franco) esegue ricerche importanti per risolvere il problema della sindrome di Alzheimer e necessita proprio di scimpanzé/cavia per inoculare nel loro sangue un virus che dovrebbe fornire antigeni necessari per sconfiggere la malattia. Una delle tre scimmie, Occhi Luminosi, fugge dalla sua gabbia e durante l'evasione irrompe nella sala riunioni della compagnia farmaceutica durante un consiglio d'amministrazione. Le guardie uccidono Occhi Luminosi e l'amministratore delegato dell'azienda decide di chiudere il progetto specifico, la ricerca tramite impiego delle scimmie nei laboratori. L'amministratore delegato, Steven Jacobs, intima la soppressione delle scimmie rimaste ma i ricercatori, oramai affezionati ai primati, cercano di arrivare prima delle guardie nelle gabbie e nelle celle di detenzione per cercare una soluzione. In una gabbia, proprio quella in cui viveva Occhi Luminosi, trovano un cucciolo, capiscono così che la scimmia proteggeva il suo piccolo, voleva fuggire per ridare libertà al neonato, un comportamento legittimo che non meritava la morte della madre. Il cucciolo di scimpanzé viene adottato dai ricercatori, chiamato cesare, istruito a ragionare anche perché dimostra una grande intelligenza ed intuito nei confronti delle deduzioni logiche. Inizia così però una grande avventura che vedrà Cesare protagonista di una sorta di rivincita dei primati nei confronti dell'uomo, un'escalation di eventi nei quali nessuno sarà più al sicuro e due specie cugine i affronteranno per la supremazia.

