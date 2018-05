L'URLO DEI GIGANTI/ Su Rete 4 il film diretto da León Klimovsky (oggi, 17 maggio 2018)

L'urlo dei giganti, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Andrea Bosic, Jack Palance e Antonio Pica, alla regia León Klimovsky. Il dettaglio della trama.

17 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JACK PALANCE

Il film L'urlo dei giganti va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 17 maggio 2018, alle ore 16,35. Una pelliola bellica interamente prodotta e girata in Spagna nel lontano 1969 con la supervisione e la regia di un volto noto della cinematografia internazionale del calibro di León Klimovsky. Quest'ultimo è stato un regista oltre che attore di cinema di origini argentine scomparso a Madrid nel 1996. Molti dei suoi film sono stati girati interamente in lingua spagnola ed i suoi più grandi successi acclamati dalla critica di tutto il mondo sono La danza della fortuna e Giugno '44 - Sbarcheremo in Normandia. L'urlo dei giganti, seppur non sia considerato un vero e proprio capolavoro del cinema di guerra, nel 69 attirò l'attenzione del pubblico per la sua carica di adrenaline in diverse scene centrali della narrazione. Seppur il film sia stato prodotti in Spagna, parte della produzione fu anche italiana. Nel cast di attori protagonisti de L'urlo dei giganti, è impossibile non citare la presenza di Andrea Bosic. L'attore di origini slovene, che nel film ha vestito i panni del personaggio di Agamennon Gibbs, è stato un volto noto della tv italiana reso celebre da Le inchieste del commissario Maigret, uno sceneggiato Rai trasmesso nel febbraio del 1966. La sua carriera fu costellata da grandi successi e gli ultimi film a cui ha preso parte sono stati 7, Hyden Park - La casa maledetta, il grande attacco, Signore e signori, buonanotte e Amici più di prima. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'URLO DEI GIGANTI, LA TRAMA DEL FILM

Un gruppo di soldati statunitensi, ed un generale tedesco anti nazista, atterrano in un piccolo paesino del Nord Italia controllato a stretto giro dall'esercito tedesco. Il loro obiettivo è quello di far scappare alcuni soldati tedeschi anti nazisti, rinchiusi in carceri di massima sicurezza perché sospettati di aver tradito il Furher. Poco dopo si unisce al gruppo anche un altro soldato tedesco, Mills che suo malgrado verrà presto arrestato dall'esercito nazista. Contro la sua volontà rivela particolari molto delicati circa il presunto attentato ad Hitler. Intanto, però, l'azione d'attacco dei militari americani non sembra arrestarsi. Con un'azione fulminea ed astuta gli americani riescono a sconfiggere le truppe tedesche ma solo uno dei quattro militari riuscire a tornare sano e salvo a casa.

© Riproduzione Riservata.