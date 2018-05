LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2/ Anticipazioni 17 maggio 2018: una nuova lotta pericolosa per Lorenzo

La mafia uccide solo d'estate 2, anticipazioni del 17 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Lorenzo e Marina decidono di denunciare un appalto sospetto alla stampa.

La mafia uccide solo d'estate 2, in prima Tv assoluta su Rai 1

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 17 maggio 2018, andrà in onda una nuova puntata de La mafia uccide solo l'estate 2, in prima Tv assoluta. Sarà la quarta, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito all'aborto, l'umore di Angela ha un crollo importante ed a causa del comportamento precedente di Marco, decide di lasciarlo. Il ragazzo infatti ha deciso di condividere il loro segreto con la madre, anche se poco prima la coppia sembrava d'accordo sul non dire niente a nessuno riguardo alla gravidanza. Una volta scoperta la realtà dei fatti, Pia cerca di dare il proprio supporto alla figlia e di comprendere il suo gesto. Persino il motivo che l'ha spinta a non dire nulla ai genitori. Lorenzo invece è furioso e non perdona ad Angela un errore di quel tipo. La ragazza nel frattempo si unisce ad un gruppo di femministe, dove Rosario la informa del suo prossimo progetto in difesa dei diritti delle donne. Intanto, la tensione in casa spinge Salvatore a credere che anche Alice possa provare un forte interesse per Fofò ed arrivare persino a lasciarlo.

La ragazzina invece crede che l'amico potrebbe finire in brutti guai, dato che lo ha sorpreso a rubare. Quando Salvuccio scopre tutto, cerca di aiutare Fofò e di evitargli nuovi pericoli, ma i Carabinieri lo fermano e lo accusano di aver cercato di rubare. In questo modo il ragazzino viene costretto ad aiutare il cartolaio nel suo lavoro, ovviamente senza alcun tipo di stipendio. Lorenzo invece inizia a lavorare in Regione e scopre che è stato assegnato al Protocollo, esattamente come Cusumano. Deluso, non sa che Mattarella di contro sta avviando un'importante indagine per smascherare la corruzione edilia. La famiglia Spatola ha infatti ottenuto diversi appalti e questo solleva i sospetti del Presidente, che con le sue azioni finisce però per irritare la mafia. Intanto, Massimo continua ad essere follemente innamorato di Iolanda. La donna infatti lo seduce con la sua passione per le poesie e riesce a conquistarlo. Massimo però deve muoversi con discrezione, dato che Patrizia potrebbe scoprire tutto. Per evitare che si insospettisca, l'uomo finisce per festeggiare il Natale due volte, dividendosi fra fidanzata e famiglia. I Giammaresi però non sono dell'umore giusto per celebrare la festività e tutto sembra andare a rotoli. Lorenzo tuttavia scopre da Mattarella cosa sta succedendo in Regione e improvvisamente si sente sollevato per il futuro della Sicilia. Alcuni giorni dopo, Mattarella viene ucciso dalla mafia.

ANTICIPAZIONI DEL 17 MAGGIO 2018, EPISODIO 4

La morte del Presidente Mattarella non può che sconvolgere l'intera città di Palermo, che piomba nella completa disperazione. Lorenzo inoltre trova dei documenti che lo insospettiscono riguardo ad un appalto, ma viene bloccato dal superiore. Solo Marina si unirà ancora una volta al suo fianco per condurre delle ricerche e inviare tutte le informazioni in loro possesso alla stampa locale. Nel frattempo, Salvuccio scopre che nella cartoleria qualcuno ha incendiato i pupiddi, i pupi siciliani, ed inizia a sospettare che possa esserci dietro la mafia. Massimo invece scopre di essere finito in un traffico di droga da cui non riesce ad uscire e comprende che gli sarà impossibile lasciare il clan di Buscetta. Ancora una volta cerca un modo per uscire dalla famiglia, senza riuscirci.

© Riproduzione Riservata.