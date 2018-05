LORY DEL SANTO/ La conferma del flirt con Marco Ferri: "Quel bacio c'è stato, eccome..."

Lory Del Santo conferma il flirt con Marco Ferri e il bacio che la coppia si sarebbe scambiata nell'appartamento di Milano. L'ex isolano però continua a negare...

17 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Lory Del Santo

Sebbene i riflettori dell'Isola dei Famosi si siano spenti già da qualche settimana, l'interesse riguardante il flirt (vero e presunto) tra Lory Del Santo e Marco Ferri ancora non è venuta meno. Dell'argomento ne ha infatti parlato proprio l'ex isolano a Domenica Live dove ha confermato di non avere avuto nessun contatto fisico con la regista durante gli incontri risalenti a dieci anni prima. Una dichiarazione che non è affatto piaciuta alla Del Santo che ha ulteriormente rimarcato la sua versione dei fatti in una recente intervista rilasciata a Nuovo. In essa, l'opinionista ha precisato come tra lei e Ferri ci sia stato qualcosa in più di una semplice amicizia e ha anche spiegato il suo punto di vista sulle bugie di Ferri: "Quel bacio c'è stato... eccome". Ha quindi aggiunto: "Io credo che lui sia solo capace di menticare, come ha dimostrato anche a L'Isola dei famosi. In questo caso forse vuole avere una parte da protagonista nella vicenda".

IL BACIO CON MARCO FERRI

Intervistata da Nuovo, Lory Del Santo ha raccontato quando si è verificato il bacio di cui tanto si parla. Il fatto risale a 10 anni prima, quando entrambi erano liberi sentimentalmente (la relazione della regista con il suo storico fidanzato Rocco Pietrantonio all'epoca non era ancora cominciata). Lory e Marco Ferri si trovavano nell'appartamento di lei ed avevano avuto un inaspettato contatto fisico: "C'era il tramonto e nella penombra abbiamo avuto un contatto, a cui ha fatto seguito un bacio. Poi abbiamo sentito qualche rumore in casa e abbiamo smesso di baciarci. L'episodio mi aveva impressionato e ho pensato che mi avrebbe fatto piacere passare un momento intimo con lui. E l'ho invitato ad un party al Festival del Cinema di Cannes". Alla spiegazione dettagliata, Lory Del Santo ha aggiunto la sua delusione per le bugie di Ferri, notate anche dai telespettatori de L'Isola dei famosi. Non è certo un caso che il concorrente, come precisa la soubrette, sia stato eliminato nella fase iniziale del programma.

L'AMORE PER IL FIDANZATO MARCO CUCOLO

Lory Del Santo, delusa dal comportamento di Marco Ferri, confessa comunque di ritenerlo ancora in splendida forma, grazie ad una cura quasi maniacale del suo corpo. Ma le bugie rischiano di compromettere la sua immagine pubblica: "C'è chi è predisposto a mentire e io non lo sono. Se pensassi che giova a qualcuno lo farei. A volte, dire la verità può causare sofferenza. Quindi quando è il caso bisogna omettere". Dopo la parentesi Ferri e la sua lunga relazione con Rocco Pietrantonio, Lory Del Santo è comunque felice a fianco del suo nuovo toy boy Marco Cucolo: nonostante la differenza d'età, la coppia è legata da cinque anni e non c'è nessuna nuvola all'orizzonte. Al contrario, Lory è innamorata e nutre piena fiducia, ricambiata, nel suo compagno: "Si fida, certo. Io non potrei trovare un uomo migliore di lui". E proprio Cucolo confessa di non avere nessuna preoccupazione riguardo il trascorso flirt con Ferri: "Lory non me ne aveva mai parlato. Ma a me non piace fare paragoni con gli uomini che mi hanno preceduto".

