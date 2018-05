La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 17 maggio: Emma Marrone non risolleva gli ascolti

La Vita in diretta torna in onda ad un passo dall'evento di sabato e del matrimonio dell'anno, quali saranno gli ospiti del 17 maggio? Emma Marrone non risolleva gli ascolti

17 maggio 2018 Redazione

La vita in diretta

La Vita in Diretta si avvia verso il finale di settimana senza dimenticare che sabato si terrà il matrimonio dell'anno ovvero quello tra Meghan Markle e il principe Harry. Proprio ieri la sosia della Regina Elisabetta è stata in studio per parlare dell'evento e i giornalisti del programma si sono dati da fare per avere una prospettiva i quelli che saranno i costi e gli introiti di questo evento e, sicuramente, anche nella puntata di oggi, 17 maggio, non si potrà non parlare delle ultime novità in materia di invitati e location della cerimonia. Ma La Vita in diretta ha dato anche ampio spazio ai talent e alla musica con due ospiti speciali ovvero Maryam Tancredi, l'ultima vincitrice di The Voice of Italy, e la dolce Emma Marrone che si è raccontata in tutti i suoi colori.

EMMA MARRONE NON RISOLLEVA GLI ASCOLTI

Nonostante la presenza di Emma Marrone gli ascolti non si sono risollevati più del solito e anche ieri il programma è perito sotto i colpi di trash di Barbara D'urso. La puntata di ieri de La Vita in diretta ha raggiunto 1.316.000 spettatori e uno share dell'11.3% nella prima parte mentre nella seconda si arriva a 1.694.000 telespettatori con il 15.5% di share. Anche la puntata di oggi sarà ricca di ospiti, su cui ci sono ancora bocche cucite, e temi scottanti a cominciare dalla cronaca, protagonista della prima parte del programma, e finendo al gossip e alle interviste che solitamente sono curate proprio da Francesca Fialdini. La conduttrice dovrebbe rimanere alla conduzione de La Vita in Diretta anche nella prossima edizione, chi la affiancherà visto che Marco Liorni ha annunciato la sua partenza?

