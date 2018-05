La risposta è nelle stelle/ Su Rai Movie il film con Scott Eastwood (oggi, 17 maggio 2018)

La risposta è nelle stelle, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Britt Robertson e Scott Eastwood, alla regia George Tillman jr. Il dettaglio.

17 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film romantico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST BRITT ROBERTSON

Protagonista della prima serata di oggi, giovedì 17 maggio 2018, di Rai Movie è la pellicola romantica dal titolo La risposta è nelle stelle che vede Britt Robertson nei panni della protagonista Sophia Danko, la trama ripercorre quanto narrato nel romanzodi Nichoals Sparks a cui il film è totalmente ispirato. Il personaggio principale maschile del film è stato affidato ad un volto noto del cinema statunitense come Scott Eastwood, noto soprattutto per essere apparso in diverse pellicole come Non aprite quella porta 3D, La legge della notte, The Lion of Judah e Di nuovo in gioco. Oltre ad aver ceduto i diritti del suo romanzo e aver dunque curato il soggetto del film, Nicholas Sparks ha poi deciso di produrre personalmente la pellicola, affiancato da Wyck Godfrey. Nel resto del cast di La risposta è nelle stelle figurano anche Lolita Davidovich, Gloria Reuben, Peter Jurasik e Brett Edwards. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA RISPOSTA È NELLE STELLE, LA TRAMA DEL FILM

In una torrida estate nella Carolina del Nord nasce una tenera storia d'amore tra Luke e Sophie. Lui è un giovane e promettente cavalcatore di tori mentre lei è prossima a partire per New York ed iniziare l'Università. La loro storia ha vita breve e, dopo due mesi, i due ragazzi decidono di dirsi addio, per riprendere rispettivamente le proprie vite. Ma la sera stessa in cui la coppia decide di lasciarsi, i due si imbattono in un brutto incidente stradale che vede coinvolto Ira, un uomo molto anziano e vedovo da diversi anni. I due ragazzi si affezionano ad Ira, soprattutto Sophia. Grazie ad Ira i due giovani tornano assieme ma poco dopo Sophia decide di lasciare Luke definitivamente dopo aver scoperto la sua volontà di continuare a gareggiare nonostante il suo stato di salute. Trascorrono diversi anni e Luke e Sophia si ritrovano in occasione del funerale di Ira, chiamati a partecipare all'asta dell'intero patrimonio dell'uomo.

© Riproduzione Riservata.