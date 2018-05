La scelta di Sara è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne: si avvicina la decisione finale, sorprenderà tutti?

La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo Riccardi o Luigi Mastroianni? Trono classico di Uomini e Donne: si avvicina la decisione finale, sorprenderà tutti? Vedremo...

17 maggio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne: Sara Affi Fella, chi sceglierà tra Luigi e Lorenzo?

Dopo Nicolò Brigante anche Nilufar Addati ha fatto la sua scelta. Proprio ieri pomeriggio, la giovane napoletana ha deciso di uscire fuori dal programma che le ha regalato la popolarità, al fianco di Giordano Mazzocchi, preferendolo a Nicolò Ferrari che ha versato numerose lacrime dopo la sua decisione. Attualmente quindi, si attende con ansia di scoprire quale sarà la decisione di Sara Affi Fella visto che, come potete bene immaginare, il trono di Mariano Catanzaro è stato un bluff e con molta probabilità non interesserà a molti. Sara è indecisa tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, i due corteggiatori che l'hanno conquistata fin dal principio. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne dello passato 15 maggio 2018, proprio la riccioluta tronista ha comunicato tramite video messaggio che la prossima settimana farà la sua scelta e anche questa volta, passerà alcuni giorni in villa sia con Luigi che con Lorenzo. Presumibilmente, la scelta poi dovrebbe andare in onda il prossimo mercoledì dopo la registrazione direttamente martedì 22 maggio.

Mentre questo pomeriggio dovrebbe andare in onda una puntata del trono over di Uomini e Donne, il pubblico si sta domandando chi sceglierà Sara Affi Fella. La giovane recentemente intervistata dal magazine della trasmissione aveva dichiarato: “Mentre la testa ha già detto la sua – ha ammesso Sara – il cuore invece non ha ancora parlato chiaro, anche se sento che qualcosa dentro di me sta nascendo. Nella vita di tutti i giorni sono una persona molto sentimentale e tendo a lasciarmi guidare dalle emozioni”. Entrambi i suoi corteggiatori le hanno lasciato dentro il segno: “Lorenzo mi ha insegnato a essere più leggera e a ridere di più. Per me che ero una molto pignola non è stato semplice. Luigi, invece, mi ha trasmesso il suo lato più riflessivo. Da entrambi ho preso delle qualità. […] Lorenzo è il nero e Luigi è il bianco. Li considero entrambi dei bravi ragazzi, ma Luigi è quel tipo di persona che ti sa rassicurare e far sentire protetta. Lorenzo invece è più misterioso ed enigmatico. Mi ritengo molto fortunata a essere arrivata fino a questo punto con loro due”.

