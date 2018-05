Luigi Favoloso e Nina Moric / Insieme dopo il Grande Fratello 2018? La furia del web e l'incognita Patrizia

Luigi Favoloso e Nina Moric pronti a tornare insieme dopo l'incontro al Grande Fratello 15? Il web è convinto "Lei merita di meglio"; intanto Patrizia Bonetti...

17 maggio 2018 Anna Montesano

Nina Moric e Luigi Favoloso

La storia tra Luigi Favoloso e Nina Moric non è finita. Sono in molti ad essere curiosi e a voler scoprire cosa sia accaduto tra loro due dopo l'incontro con conseguente uscita di lui dalla Casa del Grande Fratello 15. Barbara D'Urso ne è convinta: non è finita, e a prova di questo ci sarebbe il post scritto dalla showgirl croata subito dopo l'uscita di Luigi. "La vera follia è fare finta di essere felici, fare finta che il modo in cui ti vanno le cose sia il modo in cui devono andare per il resto della tua vita, tutti i desideri, le speranze, tutte le gioie, le emozioni e le passioni che la vita ti ha tolto sono lì davanti a te, puoi riprenderti tutto." Nina Moric potrebbe quindi tornare sui suoi passi e dare un'altra chance a Luigi Favoloso dopo quando accaduto nella Casa del Grande Fratello. Il pubblico del Grande Fratello continua però a chiedersi quale ruolo avrà, in questa situazione, Patrizia Bonetti.

Luigi Favoloso incontra Patrizia Bonetti?

Luigi Favoloso sembrava essere molto preso da lei, tanto da prometterle che una volta fuori ci sarebbe stato tra loro un incontro e un chiarimento. Favoloso incontrerà davvero Patrizia ora che con Nina le cose potrebbero ristabilirsi? O il tutto si chiuderà in questo modo? Una situazione sicuramente non semplice quella di Luigi che dovrà prendere adesso importanti decisioni dal punto di vista affettivo, anche se amici della Moric oltre che il web ritengono che la modella croata meriti ben altro al suo fianco, "uno migliore di lui", si legge. Intanto Favoloso è tornato sui social e ha ringraziato chiunque l'abbia supportato al Grande Fratello: “Grazie a tutti per avermi sostenuto in questa bellissima esperienza, unica e piena di emozioni.. il Grande Fratello per Luigi finisce qui.. ma ci saranno molte novità”.

