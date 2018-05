MAURIZIO COSTANZO / "Maria De Filippi mi è stata vicina nei momenti più difficili: l’unica che mi capisce“

Maurizio Costanzo e i suoi tre punti fermi: il lavoro, i figli e la moglie Maria De Filippi, sposata 23 anni fa. Il rapporto speciale della coppia d'oro della televisione italiana.

17 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo e la sua vita caratterizzata da tre grandi passioni: la moglie, i figli e il lavoro che a 79 anni continua ad essere per lui motivo di grandi soddisfazioni. Lo storico giornalista di Mediaset, infatti, ha appena concluso il Maurizio Costanzo Show e già ha ripreso il suo programma L'Intervista, che recentemente si è occupato (non senza polemiche) di Romina Power. Ma per non farsi mancare nulla, il marito di Maria De Filippi è anche impegnato su Rete 4 dove affianca Rita Dalla Chiesa in Ieri Oggi Italiani e persino su Rai 1 in S'è fatta notte. Ma com'è fa a vivere sempre al massimo, lanciando in nuove sfide assolutamente vincenti? A spiegare il suo stile di vita e il desiderio di essere sempre impegnato in novità che lo esaltano è lo stesso Costanzo in un'intervista rilasciata nell'ultimo numero in edicola del settimanale Nuovo. In essa King Maury ha chiarito: "Nella vita io ho sempre bisogno di qualcosa da fare. E a me piace lavorare. Il giorno in cui non avrò più voglia di impegnarmi morirò".

GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO

Non c'è programma condotto o ideato da Maurizio Costanzo che non diventi un grande successo. La conferma è arrivata di recente proprio dal Maurizio Costanzo Show e dagli ottimi risultati Auditel conquistati in seconda serata. Ma parlare di un vero segreto non è possibile come precisato dallo stesso giornalista al settimanale Nuovo: "Semplicemente sono me stesso, davanti alle telecamere come nella vita". Un altro merito è quello di avere scoperto Maria De Filippi, diventata poi la regina indiscussa di Canale 5. Costanzo però non ritiene di avere alcun merito nel successo ottenuto dalla moglie: "Non c'è affatto il mio zampino. Il mio unico merito è essermi accorto che lei potesse fare televisione". Il lavoro, nonostante impegni molto entrambi, non è considerato causa di problemi per il conduttore Mediaset. Al contrario, lui e Queen Mary sono più uniti che mai. La ragione? Non fare i fidanzantini ma essere persone che si stimano anche dopo 23 anni di matrimonio.

"È LA PERSONA CHE MI HA SAPUTO CAPIRE"

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono coppia unita e consolidata e mai il loro matrimonio è entrato in crisi. Nell'intervista a Nuovo, lo conferma proprio il giornalista che si dice certo come nulla possa cambiare in futuro: "Maria De Filippi è la persona che mi ha saputo capire di più. E che ho sentito vicina nei momenti complicati, come quando sono stato operato al cuore". È questo ciò che la differenza anche dalle altre mogli (ricordiamo, infatti che Costanzo è stato sposato tre volte prima di incontrare Maria) oltre che la sua attenzione nei suoi confronti. Oltre ai momenti difficili, infatti, la De Filippi è al suo fianco ogni giorno, curandolo in tutto e per tutto e accorgendosi quando c'è qualcosa che non va in lui. Ecco perché, in una vita sempre al massimo, Costanzo ha solo una grande paura: "Che qualcosa turbi la serenità di adesso. Mi spaventa essere colpito negli affetti".

